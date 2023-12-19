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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19/12/2023

12/19/2023 2:39:00 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19/12/2023 الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة منها، بيراميدز يخسر من صن داونز 0 / 1 ويصعب موقفه فى مجموعات دورى الأبطال، وسلة سبورتنج تحصد لقب البطولة الأفريقية للسيدات، والأهلى يعتذر عن عدم المشاركة في كأس الرابطة.


بيراميدز يخسر من صن داونز 0 / 1 ويصعب موقفه فى مجموعات دورى الأبطال

خسر فريق بيراميدز من نظيره صن داونز بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى

سلة سبورتنج تحصد لقب البطولة الأفريقية للسيدات

توج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي سبورتنج بقيادة محمد محروس المدير الفني، بلقب البطولة الأفريقية للأندية، المقامة حاليا على صالة النادي السكندري بالإسكندرية.

الأهلى يعتذر عن عدم المشاركة في كأس الرابطة

أرسل النادي الاهلي خطابًا اليوم إلى رابطة الأندية المحترفة يعتذر فيه عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة هذا الموسم.

منتخب الصالات يتأهل لنهائيات أمم أفريقيا 2024 رسميًا

تلقى اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، اخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأهل منتخب مصر الأول لكرة الصالات لأمم أفريقيا المقبلة والمقرر لها 2024.


كولر يكلّف معاونيه بحضور مباراة السيتي وأوراوا فى مونديال الأندية الليلة

كلّف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أفراد من جهازه المعاون بحضور مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي مع أوروا الياباني الليلة في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

محمد فاروق لاعب منتخب الغطس يتأهل إلى أولمبياد باريس

نجح
محمد فاروق لاعب المنتخب المصري للغطس في التأهل إلى
دورة الألعاب الأولمبية
بباريس 2014 ، بعد الفوز بذهبية البطولة الأفريقية والمقامة بـ
جنوب أفريقيا خلال الفترة من 15 وحتى 20 ديسمبر الجاري.

على ماهر يصرف مكافأة خاصة لثنائى المصرى بسبب الزمالك
صرف علي ماهر المدير الفني للنادي
المصري ، مكافأة خاصة لثنائي الفريق، غيلاس قناوي وفخر الدين بن يوسف، بعد مساهمة الثنائي في فوز الفريق البورسعيدي بالجولة الماضية بالدوري على الزمالك بهدف نظيف.

الزمالك يرتدى الزى الأبيض أمام ساجرادا بالكونفدرالية


عُقد ظهر اليوم الثلاثاء الاجتماع الفني لمباراة
الزمالك
أمام ساجرادا الأنجولي المقرر لها غداً الأربعاء باستاد 11 نوفمبر في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

زيزو يعود للتشكيل الأساسى للزمالك أمام ساجرادا بعد اكتمال شفائه

يظهر أحمد سيد
"زيزو"
لاعب الزمالك في التشكيل الأساسى للفريق الأبيض أمام،ساجرادا الأنجولى،في المباراة المقرر لها،في السادسة مساء غداً الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

بتروجت يهزم النجوم بهدف الصعيدى ويواصل صدارته لدورى المحترفين

فاز WE على طنطا بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد السلام في الجولة الثالثة عشر لدورى المحترفين ، أحرز هدف المباراة ياسر زحلق ، ليرتفع رصيد الفائز إلى 17 نقطة في المركز العاشر










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