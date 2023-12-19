حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19/12/2023

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- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19/12/2023 الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة منها، بيراميدز يخسر من صن داونز 0 / 1 ويصعب موقفه فى مجموعات دورى الأبطال، وسلة سبورتنج تحصد لقب البطولة الأفريقية للسيدات، والأهلى يعتذر عن عدم المشاركة في كأس الرابطة. بيراميدز يخسر من صن داونز 0 / 1 ويصعب موقفه فى مجموعات دورى الأبطال
خسر فريق بيراميدز من نظيره صن داونز بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى سلة سبورتنج تحصد لقب البطولة الأفريقية للسيدات
توج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي سبورتنج بقيادة محمد محروس المدير الفني، بلقب البطولة الأفريقية للأندية، المقامة حاليا على صالة النادي السكندري بالإسكندرية. الأهلى يعتذر عن عدم المشاركة في كأس الرابطة
أرسل النادي الاهلي خطابًا اليوم إلى رابطة الأندية المحترفة يعتذر فيه عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة هذا الموسم. منتخب الصالات يتأهل لنهائيات أمم أفريقيا 2024 رسميًا
تلقى اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، اخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأهل منتخب مصر الأول لكرة الصالات لأمم أفريقيا المقبلة والمقرر لها 2024.
كولر يكلّف معاونيه بحضور مباراة السيتي وأوراوا فى مونديال الأندية الليلة
كلّف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أفراد من جهازه المعاون بحضور مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي مع أوروا الياباني الليلة في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية. محمد فاروق لاعب منتخب الغطس يتأهل إلى أولمبياد باريس
نجح على ماهر يصرف مكافأة خاصة لثنائى المصرى بسبب الزمالك صرف علي ماهر المدير الفني للنادي
محمد فاروق لاعب المنتخب المصري للغطس في التأهل إلى
دورة الألعاب الأولمبية
بباريس 2014 ، بعد الفوز بذهبية البطولة الأفريقية والمقامة بـ
جنوب أفريقيا خلال الفترة من 15 وحتى 20 ديسمبر الجاري.
المصري ، مكافأة خاصة لثنائي الفريق، غيلاس قناوي وفخر الدين بن يوسف، بعد مساهمة الثنائي في فوز الفريق البورسعيدي بالجولة الماضية بالدوري على الزمالك بهدف نظيف.
الزمالك يرتدى الزى الأبيض أمام ساجرادا بالكونفدرالية عُقد ظهر اليوم الثلاثاء الاجتماع الفني لمباراة
الزمالك
أمام ساجرادا الأنجولي المقرر لها غداً الأربعاء باستاد 11 نوفمبر في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
زيزو يعود للتشكيل الأساسى للزمالك أمام ساجرادا بعد اكتمال شفائه
يظهر أحمد سيد بتروجت يهزم النجوم بهدف الصعيدى ويواصل صدارته لدورى المحترفين
"زيزو"
لاعب الزمالك في التشكيل الأساسى للفريق الأبيض أمام،ساجرادا الأنجولى،في المباراة المقرر لها،في السادسة مساء غداً الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.
فاز WE على طنطا بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد السلام في الجولة الثالثة عشر لدورى المحترفين ، أحرز هدف المباراة ياسر زحلق ، ليرتفع رصيد الفائز إلى 17 نقطة في المركز العاشر
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