حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19/12/2023

خسر فريق بيراميدز من نظيره صن داونز بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى

توج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي سبورتنج بقيادة محمد محروس المدير الفني، بلقب البطولة الأفريقية للأندية، المقامة حاليا على صالة النادي السكندري بالإسكندرية.

أرسل النادي الاهلي خطابًا اليوم إلى رابطة الأندية المحترفة يعتذر فيه عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة هذا الموسم.

تلقى اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، اخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأهل منتخب مصر الأول لكرة الصالات لأمم أفريقيا المقبلة والمقرر لها 2024.

كولر يكلّف معاونيه بحضور مباراة السيتي وأوراوا فى مونديال الأندية الليلة

كلّف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أفراد من جهازه المعاون بحضور مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي مع أوروا الياباني الليلة في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

نجح

محمد فاروق لاعب المنتخب المصري للغطس في التأهل إلى

دورة الألعاب الأولمبية

بباريس 2014 ، بعد الفوز بذهبية البطولة الأفريقية والمقامة بـ

جنوب أفريقيا خلال الفترة من 15 وحتى 20 ديسمبر الجاري.

الزمالك يرتدى الزى الأبيض أمام ساجرادا بالكونفدرالية

يظهر أحمد سيد

"زيزو"

لاعب الزمالك في التشكيل الأساسى للفريق الأبيض أمام،ساجرادا الأنجولى،في المباراة المقرر لها،في السادسة مساء غداً الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

فاز WE على طنطا بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد السلام في الجولة الثالثة عشر لدورى المحترفين ، أحرز هدف المباراة ياسر زحلق ، ليرتفع رصيد الفائز إلى 17 نقطة في المركز العاشر



