Wednesday, 20 December 2023 12:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس الأمن يقف دقيقة حداد على وفاة سمو أمير البلاد الراحل

12/19/2023 2:38:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 19 - 12 (كونا) -- وقف أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء دقيقة صمت حدادا على وفاة أمير دولة الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.
وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد ذكر في بيان صحفي "أن سمو الأمير الراحل كان رجل دولة متميزا ساهم في ازدهار التفاهم والتعاون في منطقة الخليج وخارجها وسعى لتعزيز العلاقات دعما للسلام والاستقرار في المنطقة وحول العالم".
يذكر أن الأمم المتحدة نكست أمس الاثنين علمها في مقرها الرئيسي حدادا على وفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه بحضور مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي مع أعضاء الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة. (النهاية)

ع س ت / م م ج




MENAFN19122023000071011013ID1107629064

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث