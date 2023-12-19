النابلسي يشارك خريجي نشامى في حوارية حول الشباب ورؤية التحديث الاقتصادي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)- شارك وزير الشباب محمد النابلسي، اليوم الثلاثاء، في جلسة حوارية حول الشباب ورؤية التحديث الاقتصادي والتي أقامها مركز إعداد القيادات الشبابية تزامنا مع اختتام أعمال البرنامج التدريبي "نشامى"، بمشاركة 24 شابا وشابة من أعضاء المراكز الشبابية والاتحادات والأندية الطلابية في الجامعات.
وقال النابلسي إن وزارة الشباب حرصت على تنفيذ برامج ومشاريع ترتبط بمحاور الشباب والتمكين الاقتصادي والريادة بالأعمال في الاستراتيجية الوطنية للشباب، والتي تنسجم مع محاور ومرتكزات رؤية التحديث الاقتصادي.
وبين أن الوزارة تستكمل إنشاء حاضنات الأعمال في 9 محافظات بحلول 2024، والتي من شأنها أن توفر مساحات داعمة للشباب الرياديين والمبدعين.
وأضاف النابلسي أن خطط الوزارة للعام المقبل ستتضمن مواصلة إقامة الملتقيات الوطنية الريادية وتنفيذ برامج التدريب المهني والتقني في المراكز الشبابية وتوطين المبادرات الشبابية، وفق أسس ومعايير تلبي احتياجات الشباب والمجتمع المحلي وتدفع عجلة التنمية المستدامة.
وتناول النابلسي خطة الوزارة في تفعيل المراكز الشبابية وتمكين العاملين مع الشباب وتطوير البرامج الشبابية، وتنظيم العمل التطوعي.
وخلال الجلسة الحوارية ألقت المشاركة منيه الغويري كلمة الخريجين الدفعة الأولى من برنامج "نشامى"، أثنت خلالها على ما اكتسبه الشباب من مهارات ومعارف.
وناقش عدد من الشباب خلال الجلسة محاور التحديث الاقتصادي والمبادرات الشبابية والتطوعية حيث طرحت مجموعة من التوصيات المتعلقة بالعمل الشبابي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات الشباب وتطوير قدراتهم ضمن محاور الريادة في الأعمال الاقتصادية والاجتماعية ومواضيع رخصة قيادة الذات، وتصميم وإدارة وتسويق المشاريع والمبادرات.
--(بترا)
س ح/ب ع/ هـ ح
19/12/2023 22:17:52
MENAFN19122023000117011021ID1107629063
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