النابلسي يشارك خريجي نشامى في حوارية حول الشباب ورؤية التحديث الاقتصادي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- شارك وزير الشباب محمد النابلسي، اليوم الثلاثاء، في جلسة حوارية حول الشباب ورؤية التحديث الاقتصادي والتي أقامها مركز إعداد القيادات الشبابية تزامنا مع اختتام أعمال البرنامج التدريبي "نشامى"، بمشاركة 24 شابا وشابة من أعضاء المراكز الشبابية والاتحادات والأندية الطلابية في الجامعات.

وقال النابلسي إن وزارة الشباب حرصت على تنفيذ برامج ومشاريع ترتبط بمحاور الشباب والتمكين الاقتصادي والريادة بالأعمال في الاستراتيجية الوطنية للشباب، والتي تنسجم مع محاور ومرتكزات رؤية التحديث الاقتصادي.

وبين أن الوزارة تستكمل إنشاء حاضنات الأعمال في 9 محافظات بحلول 2024، والتي من شأنها أن توفر مساحات داعمة للشباب الرياديين والمبدعين.

وأضاف النابلسي أن خطط الوزارة للعام المقبل ستتضمن مواصلة إقامة الملتقيات الوطنية الريادية وتنفيذ برامج التدريب المهني والتقني في المراكز الشبابية وتوطين المبادرات الشبابية، وفق أسس ومعايير تلبي احتياجات الشباب والمجتمع المحلي وتدفع عجلة التنمية المستدامة.

وتناول النابلسي خطة الوزارة في تفعيل المراكز الشبابية وتمكين العاملين مع الشباب وتطوير البرامج الشبابية، وتنظيم العمل التطوعي.

وخلال الجلسة الحوارية ألقت المشاركة منيه الغويري كلمة الخريجين الدفعة الأولى من برنامج "نشامى"، أثنت خلالها على ما اكتسبه الشباب من مهارات ومعارف.

وناقش عدد من الشباب خلال الجلسة محاور التحديث الاقتصادي والمبادرات الشبابية والتطوعية حيث طرحت مجموعة من التوصيات المتعلقة بالعمل الشبابي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات الشباب وتطوير قدراتهم ضمن محاور الريادة في الأعمال الاقتصادية والاجتماعية ومواضيع رخصة قيادة الذات، وتصميم وإدارة وتسويق المشاريع والمبادرات.

--(بترا)

س ح/ب ع/ هـ ح

19/12/2023 22:17:52

