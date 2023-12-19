روسيا تدعو إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن حول الإعلان عن فترات هدنة إنسانية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 19 كانون الأول (بترا)-دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي يتضمن الدعوة لإعلان فترات هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال مؤتمر صحفي: "ندعو إلى تنفيذ القرار الوحيد الذي صدر حتى الآن عن مجلس الأمن الدولي حول غزة، وهو القرار رقم 2712، الذي على الرغم من ضعفه، يتضمن على الأقل دعوة ملزمة للطرفين، إلى إعلان فترات هدنة إنسانية".

وتبنى مجلس الأمن الدولي تبنى في 15 من تشرين الثاني الماضي قرارا يتضمن الدعوة لإعلان فترات هدنة في القطاع وإقامة ممرات لنقل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

--(بترا)

س ح/ هـ ح

19/12/2023 22:14:02