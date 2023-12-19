روسيا تدعو إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن حول الإعلان عن فترات هدنة إنسانية في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 19 كانون الأول (بترا)-دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي يتضمن الدعوة لإعلان فترات هدنة إنسانية في قطاع غزة.
وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال مؤتمر صحفي: "ندعو إلى تنفيذ القرار الوحيد الذي صدر حتى الآن عن مجلس الأمن الدولي حول غزة، وهو القرار رقم 2712، الذي على الرغم من ضعفه، يتضمن على الأقل دعوة ملزمة للطرفين، إلى إعلان فترات هدنة إنسانية".
وتبنى مجلس الأمن الدولي تبنى في 15 من تشرين الثاني الماضي قرارا يتضمن الدعوة لإعلان فترات هدنة في القطاع وإقامة ممرات لنقل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.
--(بترا)
س ح/ هـ ح
19/12/2023 22:14:02
MENAFN19122023000117011021ID1107629062
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