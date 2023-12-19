جلسة بجمعية الشؤون الدولية تناقش مآلات القضية الفلسطينية بعد طوفان الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- نضال النوافعة- قال المؤرخ الدكتور محمد علي الفرا إن غزة هاشم مدينة تاريخية قديمة، عصية على الأعداء، وهي أول بلد للجبارين الذين كانوا يخشونهم بني إسرائيل، أجبرت شارون على الانسحاب منها في 2005 ومن قبله رابين.

وأضاف لقد ظلت غزة محاصرة من جميع الجهات، لتمثل أكبر سجن في العالم، لافتًا إلى العديد من المحاولات لفك الحصار عنها لكن لم تكن هناك جدوى.

وقال الفرا، خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية الشؤون الدولية بعنوان" القضية الفلسطينية إلى أين بعد طوفان الأقصى؟"، اليوم الثلاثاء، إن الدوافع التي أدت إلى الحرب على غزة تتمثل "بالأعمال الاستفزازية التي تقوم بها إسرائيل يوميا بحق الشعب الفلسسطيني، ومصادرة الأراضي، وتجريف المزارع، وهدم المساكن، وهجمات المستوطنين، وتدنيسهم للمسجد الأقصى يوميا، والإعلان صراحة عن هدم الأقصى وإقامة هيكل سليمان المزعوم.

وأوضح، خلال الجلسة التي حضرها رئيس الجمعية رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران، إن مسارعة الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل أشعر المناضلين بأن القضية الفلسطينية على وشك التصفية، فكان الترتيب من حماس أن اتخذت شعار طوفان الأقصى رمزية؛ لتحريك الشارع العربي والإسلامي، وتكون مثل الصاعق الذي يفجر انتفاضة عارمة من أجل الأقصى.

وأضاف "لكن ما حصل أنه تم عقد مؤتمر القاهرة بعد 15 يوما من الحرب، ولم يسفر عن شيء، وعقد في 11 تشرين الثاني مؤتمر الرياض بمشاركة 57 دولة عربية و إسلامية فكان من أهم قراراته فك الحصار عن غزة، وهو قرار مهم لكنه لم يطبق وبقى الحصار".

وأكد الفرا أن ما حدث في السابع من تشرين الأول كان نتيجة اعتقاد إسرائيل بعدم مقدرة المقاومة على القيام بهجوم بهذا الحجم والقوة، ولم تقدر قوة المقاومة بأنها قادرة على إلحاق الهزيمة بها خلال مدة بسيطة، مشيرا إلى أن نتنياهو يشعر بأنه في ورطة ما جعله حريصا على إطالة عمر الحرب.

وبيّن الفرا أن الدراسات التي قامت بها إسرائيل للبحث عن أسباب فشل الصليبيين في البقاء في البلاد العربية، يعود لتحصن العرب بمبادئهم، وعقيدتهم، وثقافتهم، فعملوا على تفكيكهم بالطعن في العروبة، واشعال الفتن، والدعوة إلى هويات عربية مختلفة، واتهام اللغة العربية الفصحى، ونشر العامية، وإحياء اللغات القديمة، والتلاعب بالمقررات الدراسية.

وأشار إلى أن الهدف من الحرب ليس الانتقام من حماس بل تهجير أهل فلسطين من خلال التدمير الشامل للقطاع والضفة الغربية، وأن الدافع الوحيد لوقف الحرب هو الخسائر الكبيرة التي تتكبدها، والتحرك الشعبي في الداخل الإسرائيلي، مشيدًا بالدور الكبير الذي يلعبه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في التأثير الإيجابي على مواقف دول العالم وشعوبها إزاء العدوان على غزة.

--(بترا)

ن ن/ب ع/ هـ ح

19/12/2023 22:10:58