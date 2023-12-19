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13 شهيدا بقصف إسرائيلي لمنزل في دير البلح

12/19/2023 2:38:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- قالت وسائل إعلام في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، إن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا لعائلة أبو عيشة في دير البلح وسط قطاع غزة، خلف 13 شهيدا وعشرات الإصابات.
وفي السياق ذاته، قالت وسائل الإعلام إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة خلفت شهداء وجرحى، لكنها لم تفصح عن عددهم.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح
19/12/2023 21:58:13

MENAFN19122023000117011021ID1107629060

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