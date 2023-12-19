13 شهيدا بقصف إسرائيلي لمنزل في دير البلح

13 شهيدا بقصف إسرائيلي لمنزل في دير البلح
التاريخ
12/19/2023 2:38:44 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)- قالت وسائل إعلام في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، إن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا لعائلة أبو عيشة في دير البلح وسط قطاع غزة، خلف 13 شهيدا وعشرات الإصابات.
وفي السياق ذاته، قالت وسائل الإعلام إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة خلفت شهداء وجرحى، لكنها لم تفصح عن عددهم.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح
19/12/2023 21:58:13
MENAFN19122023000117011021ID1107629060
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