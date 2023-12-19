حوارية بـالهاشمية تؤكد أن الشباب أهم المستفيدين من العمل الحزبي

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 19 كانون الأول (بترا)- عمر ضمرة- نظمت الجامعة الهاشمية، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية بعنوان: "أهمية العملية الحزبية وتأثيرها على الصعيدين الوطني والإقليمي في ظل الأحداث الراهنة في غزة" قدمها أمين عام حزب إرادة الوزير الأسبق نضال البطانية، الذي أكد أن الشباب أهم المستفيدين من العمل الحزبي.

وتحدث البطاينة عن دور الأحزاب في المرحلة الراهنة، خاصة في ظل العدوان الغاشم على غزة، ودعمها للموقف الوطني المتقدم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وجهوده الدؤوبة في مختلف المحافل الدولية في الدفاع عن القضية الفلسطينية على مدار السنوات، مشيراً إلى التحرك الأردني السياسي والدبلوماسي والإغاثي والطبي الكبير لمساندة الأهل في غزة والضفة الغربية.

وبين أن مفهوم العمل الحزبي البرامجي مبني على أسس وطنية وعلمية، تهدف إلى نهضة الوطن الأردني نهضة قوية في شتى المجالات، خاصة التي يلمسها المواطن في الصحة والتعليم والنقل والطاقة والاستثمار والعمل والسياحة وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.

ورأى أن العمل الحزبي عمل جماعي لمجموعة من الأفراد يلتقون على مبادئ مشتركة يشكلون حزباً يضع المبادئ والسياسات والبرامج القابلة للتطبيق في شتى مجالات الحياة، وتهدف إلى خدمة المواطن ونهضة الأردن في المقام الأول، كما يعمل الحزب على تصعيد القيادات في مختلف المؤسسات المنتخبة من الإدارة المحلية في البلديات ومجالس المحافظات إلى الانتخابات النيابية، وصولاً إلى إمكانية تشكيل الحكومات البرلمانية.

وأكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني هو الضامن للعمل الحزبي في الأردن، وكذلك التشريعات والقوانين التي تشجع العمل العام والحزبي وتحمي من ينتسب لأي حزب وطني أردني، إذ أن العمل الحزبي بات ضرورة ملحة بعد إقرار قانوني الأحزاب والانتخابات، حيث خصص للقائمة النسبية الحزبية في مجلس النواب القادم (41) مقعدًا، وسيزداد عدد المقاعد خلال الدورات المقبلة.

وأفاد بأن العمل الحزبي الحالي الوطني البرامجي أضحى ممكنًا للمرأة والشباب وذوي الإعاقة، وعلى الأحزاب أن تعمل على تعزيز الحدود الدنيا لإشراك هذه الفئات في مختلف مفاصل القرار واللجان الحزبية.

من جهته، قال رئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون إن الجامعة الهاشمية حريصة على تعزيز النشاطات اللامنهجية، خاصة القضايا الوطنية العامة التي هي جزء من خططها وبرامجها لتعزيز قدرات ومهارات الطلبة وتعريفهم بالعمل الحزبي الوطني البرامجي، حيث أن الجامعة، ومن خلال عمادة شؤون الطلبة مستمرة في استضافة القامات الوطنية في التفاعل والنقاش مع الطلبة ضمن حوار تفاعلي بناء.

بدوره، قال عميد شؤون الطلبة، الدكتور باسل المشاقبة، الذي أدار الجلسة والحوار، إن مساعي جلالة الملك عبدالله الثاني في مختلف المحافل الدولية والإقليمية لإيقاف العدوان الغاشم على أهلنا في غزة وتحركاته أثّرت في الرأي العام الغربي وعلى مواقف كثير من الدول الأوروبية، حيث أن الخطاب الإعلامي والسياسي والدبلوماسي للدولة الأردنية، كان واضحًا وقويًا وصريحًا في إدانة ورفض العدوان الإسرائيلي.

--(بترا)

ع ض/ هـ ح

19/12/2023 21:57:05