حوارية بـالهاشمية تؤكد أن الشباب أهم المستفيدين من العمل الحزبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 19 كانون الأول (بترا)- عمر ضمرة- نظمت الجامعة الهاشمية، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية بعنوان: "أهمية العملية الحزبية وتأثيرها على الصعيدين الوطني والإقليمي في ظل الأحداث الراهنة في غزة" قدمها أمين عام حزب إرادة الوزير الأسبق نضال البطانية، الذي أكد أن الشباب أهم المستفيدين من العمل الحزبي.
وتحدث البطاينة عن دور الأحزاب في المرحلة الراهنة، خاصة في ظل العدوان الغاشم على غزة، ودعمها للموقف الوطني المتقدم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وجهوده الدؤوبة في مختلف المحافل الدولية في الدفاع عن القضية الفلسطينية على مدار السنوات، مشيراً إلى التحرك الأردني السياسي والدبلوماسي والإغاثي والطبي الكبير لمساندة الأهل في غزة والضفة الغربية.
وبين أن مفهوم العمل الحزبي البرامجي مبني على أسس وطنية وعلمية، تهدف إلى نهضة الوطن الأردني نهضة قوية في شتى المجالات، خاصة التي يلمسها المواطن في الصحة والتعليم والنقل والطاقة والاستثمار والعمل والسياحة وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.
ورأى أن العمل الحزبي عمل جماعي لمجموعة من الأفراد يلتقون على مبادئ مشتركة يشكلون حزباً يضع المبادئ والسياسات والبرامج القابلة للتطبيق في شتى مجالات الحياة، وتهدف إلى خدمة المواطن ونهضة الأردن في المقام الأول، كما يعمل الحزب على تصعيد القيادات في مختلف المؤسسات المنتخبة من الإدارة المحلية في البلديات ومجالس المحافظات إلى الانتخابات النيابية، وصولاً إلى إمكانية تشكيل الحكومات البرلمانية.
وأكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني هو الضامن للعمل الحزبي في الأردن، وكذلك التشريعات والقوانين التي تشجع العمل العام والحزبي وتحمي من ينتسب لأي حزب وطني أردني، إذ أن العمل الحزبي بات ضرورة ملحة بعد إقرار قانوني الأحزاب والانتخابات، حيث خصص للقائمة النسبية الحزبية في مجلس النواب القادم (41) مقعدًا، وسيزداد عدد المقاعد خلال الدورات المقبلة.
وأفاد بأن العمل الحزبي الحالي الوطني البرامجي أضحى ممكنًا للمرأة والشباب وذوي الإعاقة، وعلى الأحزاب أن تعمل على تعزيز الحدود الدنيا لإشراك هذه الفئات في مختلف مفاصل القرار واللجان الحزبية.
من جهته، قال رئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون إن الجامعة الهاشمية حريصة على تعزيز النشاطات اللامنهجية، خاصة القضايا الوطنية العامة التي هي جزء من خططها وبرامجها لتعزيز قدرات ومهارات الطلبة وتعريفهم بالعمل الحزبي الوطني البرامجي، حيث أن الجامعة، ومن خلال عمادة شؤون الطلبة مستمرة في استضافة القامات الوطنية في التفاعل والنقاش مع الطلبة ضمن حوار تفاعلي بناء.
بدوره، قال عميد شؤون الطلبة، الدكتور باسل المشاقبة، الذي أدار الجلسة والحوار، إن مساعي جلالة الملك عبدالله الثاني في مختلف المحافل الدولية والإقليمية لإيقاف العدوان الغاشم على أهلنا في غزة وتحركاته أثّرت في الرأي العام الغربي وعلى مواقف كثير من الدول الأوروبية، حيث أن الخطاب الإعلامي والسياسي والدبلوماسي للدولة الأردنية، كان واضحًا وقويًا وصريحًا في إدانة ورفض العدوان الإسرائيلي.
--(بترا)
ع ض/ هـ ح
19/12/2023 21:57:05
MENAFN19122023000117011021ID1107629059
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