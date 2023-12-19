القناة 13 الإسرائيلية: جنود مصابون رفضوا زيارة نتنياهو لهم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- قالت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إن عددا من الجنود المصابين رفضوا زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهم في مستشفى شيبا بمدينة رمات غان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 9 من ضباطه وجنوده في معارك غزة وإصابة 29، في يوم واحد، ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء العملية الإسرائيلية البرية إلى 137.

--(بترا)

رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح

19/12/2023 21:51:48