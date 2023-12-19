القناة 13 الإسرائيلية: جنود مصابون رفضوا زيارة نتنياهو لهم

القناة 13 الإسرائيلية: جنود مصابون رفضوا زيارة نتنياهو لهم
التاريخ
12/19/2023 2:38:42 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)- قالت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إن عددا من الجنود المصابين رفضوا زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهم في مستشفى شيبا بمدينة رمات غان.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 9 من ضباطه وجنوده في معارك غزة وإصابة 29، في يوم واحد، ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء العملية الإسرائيلية البرية إلى 137.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح
19/12/2023 21:51:48
MENAFN19122023000117011021ID1107629058
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