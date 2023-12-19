منتدون يعاينون دور الهاشميين بالحفاظ على الإرث الحضاري بغزة هاشم

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 19 كانون الأول(بترا)- عمر ضمرة- عاين مشاركون في الندوة العلمية التي نظمها إتحاد المؤرخين في تراث القبائل وأنسابها، بالتعاون مع جامعتي الهاشمية وآل البيت، وعدد من الهيئات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني، مساء أمس في محافظة الزرقاء، الإرث الحضاري في فلسطين وغزة هاشم والدور الهاشمي في حفظه وحمايته.

وتحدث أستاذ علم الآثار والتاريخ بالجامعة الهاشمية، الدكتور محمد وهيب، حول أهمية الدور الهاشمي في الحفاظ على تراث فلسطين وغزة منذ العصور القديمة، وخاصة المرحلة الزمنية التي شهدت إنطلاق قافلة قريش من الجزيرة العربية إلى بلاد الشام وفلسطين، حيث كان على رأس القافلة هاشم بن عبد مناف، جد الرسول الكريم، والذي عبر الأردن إلى سواحل فلسطين ومدينة غزة التي أقام فيها أكبر أسواق بلاد الشام.

وأضاف أن هاشم بن عبد مناف استمر بإقامته في غزة لفترات طويلة حتى توفي هناك، فأكرمه أهل غزة، وأقاموا له مسجداً كبيراً أطلقوا عليه إسم مسجد هاشم بن عبد مناف، إذ بقي هذا المسجد عامراً منذ إنشائه، وقام أهل غزة بصيانته وحفظه وديمومته، فظل يحظى بمكانة اجتماعية ودينية كبيرة، حيث ألحقت به مدرسة ومرافق لخدمة الزائرين.

وأردف أن جزءًا من المسجد تعرض عام 1917، إبان الحرب العالمية الأولى، للدمار، فهب أهل غزة ومحبي آل هاشم الأطهار والمجلس الاسلامي الأعلى لإعادة ترميمه، ومازال ليومنا هذا مقصداً للسكان والعابرين، مشيراً إلى أن العدوان الإسرائيلي الغاشم منذ 74 يوماً على قطاع غزة المحاصر، ألحق بالمسجد بعض التشققات، نتيجة الاهتزازات الناتجة عن القصف الهمجي والعشوائي الذي يستهدف المساجد والكنائس والمستشفيات ومنازل المواطنين العزل.

ولفت إلى أن الدراسات أكدت الأهمية التاريخية لمعبر جسر المجامع، وجسر دامية، وجسر الملك عبدالله الأول، رحمه الله، وجسر الملك الحسين، طيب الله ثراه، وجسر الشيخ حسين، وعشرات المخاضات التاريخية والمحطات والأبراج، وغيرها من المنشآت التي أسهمت في تمتين أواصر العلاقات بين الضفتين على مر التاريخ.

وأوضح أن المعابر على نهر الأردن بين الضفتين، ما زالت شاهداً حياً ونابضاً على أهمية التاريخ المتجذر بين الضفتين، على مر العصور، وخاصة في الوقت الحالي، حيث يبذل جلالة الملك عبدالله الثاني جهوداً كبيرة لإقامة الدولة الفلسطينية الحرة والمستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وفقاً للقرارات والمواثيق الدولية .

وأشاد الدكتور وهيب بالمستشفيات الميدانية التي أقامها الأردن على أرض فلسطين وغزة، وإنزال المساعدات الإنسانية والدوائية، الذي شاركت فيه مؤخراً سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، مما يؤشر على الاهتمام الهاشمي المتواصل بغزة وفلسطين، عارضاً جهود الأردن في حل النزاعات والخلافات ورعاية المقدسات.

وكان رئيس إتحاد المؤرخين في تراث القبائل وأنسابها سعد سلام، استهل الندوة، التي حضرها جمع من الأكاديميين والمهتمين، بالتأكيد على الدور الهاشمي في فلسطين ورعاية المقدسات والاهتمام بحفظها وديمومتها والإعلاء من شأنها في المحافل العربية والدولية.

--(بترا)

ع ض/ هـ ح

19/12/2023 21:50:55

