الاستراتيجيات الأردني يدعو لنظام ضريبي عادل وتصاعدي ومتنوع المصادر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تحليله السنوي لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، بهدف وضع الموازنة في سياقها الاقتصادي، واستعراض أبرز الملاحظات على بنود مشروع القانون للعام 2024، وطرح بعض التوصيات المتعلقة بالسياسة المالية.

واستند المنتدى في تحليله للموازنة على المنطق الاقتصادي الأساسي للنمو والتنمية، حيث بيّن بأن الحكومات تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي (والتوظيف) من خلال التحكم المباشر في حجم الإنفاق ومكوناته، كما تؤثر الحكومات بشكل غير مباشر على الاستهلاك، والاستثمار، والميزان التجاري، من خلال سياستها المالية/ الموازنة العامة والتي توضح حجم الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وحجم الإنفاق العام ومكوناته، بالإضافة إلى عدة أدوات أخرى كالقوانين والتشريعات، والسياسات العامة.

وأوضح المنتدى أن الموازنة العامة تعتبر أداة التخطيط، التي تعكس أولويات الإنفاق الحكومي، مما يؤكد ضرورة وجود إطار حوكمة سليم يجعلها استراتيجية، وفعالة، وواضحة، وشفافة.

وفي سياق رؤية التحديث الاقتصادي، ومن أجل خلق مليون فرصة عمل جديدة، وتحقيق الزيادة في دخل الفرد الحقيقي بنسبة 3بالمئة، واستقطاب استثمارات تقدر بحوالي 41 مليار دينار (72بالمئة منها من القطاع الخاص)، استعرض منتدى الاستراتيجيات الأردني بعض التوصيات المتمثلة بضرورة تبني نظام ضريبي معاصر قائم على "العدالة"، "والتصاعدية الكافية"، "وتنوع المصادر"، مبيناً أن النظام الضريبي يجب أن يزود الحكومة بموارد مالية "كافية" و"متنوعة"، كما شدد المنتدى على ضرورة العمل على زيادة نسبة الايرادات الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض نسبة ضريبة المبيعات المرتفعة نسبياً إلى إجمالي الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى تحسين "تحصيل الضرائب" من فئة "الأفراد" الأعمال، لتوسيع القاعدة الضريبية، وتحصيل المزيد من الإيرادات، مع ضرورة الاستمرار في العمل على رفع كفاءة إدارة النفقات الضريبية، وتخفيضها أينما أمكن.

وشدد المنتدى في ورقته على أهمية رسم خارطة طريق لتطوير السياسة المالية العامة التي تتبنى الخصائص الحقيقية للموازنات الجيدة، والتي تستند إلى التخطيط طويل الأمد لآثار السياسة المالية التي ينعكس أثرها على تعزيز النمو وتحقيق التنمية على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، أشار المنتدى إلى 3 خصائص يجب أن تتميز بها الموازنة أو السياسة المالية الجيدة، وهي: قدرتها على تحفيز النشاط الاقتصادي الذي يعزز من النمو الاقتصادي الحقيقي ويحد من الفقر وعدم المساواة في الدخل والفرص، بالإضافة إلى قدرتها على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الحفاظ على معدلات نمو إيجابية ومستقرة ومستدامة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدلات تضخم متدنية ومستقرة، ومسارات مستدامة لمستويات العجز المالي والدين؛ كي لا يصبح الدين العام مصدراً رئيسياً لعدم الاستقرار الاقتصادي، أما الميزة الثالثة فهي قدرتها على تحسين كفاءة تخصيص وإنفاق الموارد بشكل كافٍ وفعال لتوفير السلع الأساسية وتقديم الخدمات العامة.

وفيما يتعلق بأبرز الملاحظات على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، فقد أشار المنتدى إلى أن إجمالي الإنفاق العام في الموازنة شهد ارتفاعا بزيادات سنوية وصلت إلى 8.3 بالمئة في عام 2023. أما في عامي 2024، و2025، فمن المتوقع أن تكون نسب هذه الزيادات 9.1 و3.4 بالمئة على التوالي.

وأشار بأن مسار إجمالي الإنفاق العام عبر الزمن "بانخفاض مستمر" كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب انخفاض الإنفاق الرأسمالي وليس الجاري.

وبيّن المنتدى أنه وبالرغم من أن إجمالي الانفاق الرأسمالي قد سجل مستوىً تاريخيا غير مسبوق (من حيث القيمة) إلا أن نسبته من الناتج المحلي الإجمالي تعد من الأقل خلال العقود الأربعة الماضية، وبأن أرقام موازنة عام 2024، والأرقام التأشيرية لعام 2025 لا زالت حول مستوياتها المعتادة.

وحول الإنفاق الرأسمالي في مشروع قانون الموازنة العامة 2024، أشار المنتدى إلى أن هذه الموازنة تعتبر شبيهة لسابقاتها؛ فمبلغ الإنفاق الرأسمالي في موازنة 2024 يساوي (1.73 مليار دينار)، وهو موزّع على 75 وزارة ومؤسسة عامة. كما أن إجمالي حجم المشاريع الاستثمارية الرأسمالية "الجديدة" في السنة المالية 2024 يساوي 73.3 مليون دينار فقط. وما تبقى فهو مدرج في موازنات السنوات السابقة (أي أنها قيد التنفيذ ومستمرة). علاوة على ذلك، فإن عدد المشاريع الاستثمارية الرأسمالية "الجديدة" في العام المالي 2024، سيبلغ 131 مشروعا. وهذا يعني أن متوسط حجم الاستثمار الرأسمالي حوالي نصف مليون دينار لكل مشروع. في حين أن متوسط حجم المشاريع قيد التنفيذ والمستمرة يساوي 2.1 مليون دينار أردني، و1.7 مليون دينار أردني لكل مشروع على التوالي. علاوة على أن النفقات الرأسمالية للمحافظات حسب السقوف المحددة للسنة المالية 2024، تعتبر ضئيلة.

أما بخصوص "الإنفاق الجاري"، فقد أوضح المنتدى بأنه يتركز عبر السنوات على 5 مكونات رئيسية تمثل النسبة الأعلى من مجموع الانفاق العام الكلي وهي كل من النفقات العسكرية، وتعويضات العاملين، ومدفوعات الفوائد (خدمة الدين)، والتقاعد والتعويضات، والمساعدات الاجتماعية، مشيراً إلى أنه وبالنظر إلى مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024، والأرقام التأشيرية لعام 2025، لا يتوقع أن يتغير نمط هذا الانفاق.

وقد بين المنتدى أن الإيرادات المحلية (مع المنح أو باستثنائها) عبر الزمن كانت أقل من الإنفاق العام. وقد بقي هذا النمط على حاله في موازنة 2024. علاوة على أن الأرقام التأشيرية لموازنة عام 2025 هي في ذات الاتجاه وإلى حد كبير.

وفيما يتعلق بالعجز المستمر في الموازنة العامة، واستنادا إلى القيم المقدرة من صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام (2023 – 2025)، فمن المتوقع أن تظل نسبة العجز في الموازنة (مع المنح) حوالي 5بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي هذا السياق، أشار المنتدى إلى أن العجز الفعلي سيكون أعلى فيما لو أخذ بعين الاعتبار التغير في رصيد السلف والذي بلغ 674 مليون دينار وفق الحساب الختامي لعام 2022.

وبين المنتدى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 62.4 بالمئة في عام 2010، إلى أكثر من 105بالمئة في عام 2022 (بما في ذلك الدين للضمان الاجتماعي)، كما أن نسبة الدين الخارجي تزداد بتسارع أكثر من الدين الداخلي.

وبيّن المنتدى أن هناك متأخرات على الحكومة بمئات الملايين لا بد من تسديدها لموردي السلع والخدمات (كالصحة، والإنشاءات، وغيرها) من أجل تحريك النشاط الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أوضح المنتدى أن ارتفاع الدين العام (وأسعار الفائدة على الدولار) سيؤدي إلى زيادة خدمة الدين العام (مدفوعات الفوائد)، مشيراُ إلى أن مدفوعات الفوائد تفوق ما ينفق على الدفاع العسكري، أو التعليم، أو الصحة، أو حتى النقل (الجاري والرأسمالي). علاوة على أن ارتفاع الدين العام وأسعار الفائدة على الدولار الأميركي قد أدى إلى انخفاض نسبة النفقات العسكرية إلى مدفوعات الفوائد من 93.3بالمئة في عام 2022، وإلى 83.1 بالمئة عام 2023، وإلى 74.4 بالمئة في موازنة 2024. وفيما يخص الإنفاق على التعليم أو الصحة (الانفاق الرأسمالي والجاري) نسبة إلى مدفوعات الفائدة فقد أشار المنتدى إلى أنها انخفضت أيضاً. وهذا يشير إلى الضعف العام في واقع المالية العامة وإنفاقها على الخدمات العامة الضرورية في تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية بشكلها العام.

وبين المنتدى أن العجز الكلي المتوقع في العام 2024 للوحدات الحكومية، سيبلغ 809,6 مليون دينار، كما وتشير الأرقام التأشيرية إلى أن هذا العجز سيزداد إلى 811,2 مليون دينار في العام 2025، وإلى 872,4 مليون دينار في العام 2026.

وفي هذا السياق، أشار المنتدى إلى أن العجز المقدر في شركة الكهرباء الوطنية في العام 2024 سيبلغ 519.8 مليون دينار، والعجز المقدر في سلطة المياه سيبلغ 331.3 مليون دينار للعام 2024.

وبالتالي، فإن مجموع العجز في كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه هو العامل المهيمن في إجمالي عجز الوحدات الحكومية.

وحول الإيرادات الضريبية للحكومة، أوضح المنتدى أن هناك تزايداً في إجمالي الإيرادات الضريبية في السنوات الأخيرة. واستنادا إلى القيم المقدّرة من صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الإجمالي للأعوام (2023 – 2025)، فإن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع من 17.5بالمئة في عام 2022، إلى 18.5بالمئة في عام 2023، وإلى 19.4بالمئة في عام 2024. ويعتبر هذا الارتفاع مؤشرا جيدا خاصة في سياق العجز المستمر في الموازنات المتعاقبة، إلا أن هذه النسب لازالت متواضعة عند النظر إلى النسب في بعض البلدان الأخرى.

وفيما يخص النظام الضريبي في الأردن، فقد بين المنتدى أنه لايزال غير منصف. فبالرغم من توقعات انخفاض ضريبة المبيعات إلى 65.9 بالمئة من إجمالي الإيرادات الضريبية في عام 2024، إلا أن هذه النسبة مازالت مرتفعة جدا بالمقارنة مع العديد من الدول الأخرى.

أما الضريبة على "الأفراد" وهم الشركات والمهن الخاصة (باستثناء الشركات الكبرى) مثل؛ الأطباء، والمحامين، وتجار التجزئة، والمطاعم، ومحلات مستحضرات التجميل، والصيدليات، وغيرها، فقد أشار التقرير أنها شكلت بالمتوسط ما نسبته 1.2 بالمئة فقط من إجمالي الإيرادات الضريبية.

وبالمقابل فإن "الأفراد من الموظفين" يساهمون بنسبة ضريبة 4.3 وهي أعلى من نسبة الشركات والمهن الخاصة في إجمالي الإيرادات الضريبية.

كما ونوّه المنتدى إلى أن العديد من البلدان المتقدمة والنامية عادة ما تَمنح "امتيازات ضريبية"، وتسمى تكلفة هذه الامتيازات "النفقات الضريبية" أو أحيانا تسمى بـ "الإيرادات الضائعة"، مبيناً أنه ووفق مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، فإن النفقات الضريبية انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى 7.60بالمئة في عام 2021، و7.56بالمئة في عام 2022 من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد المنتدى، في هذا السياق، أنه ورغم هذا الانخفاض المشجع للأردن، إلا أن هذه النسب مازالت مرتفعة مقارنة بدول أخرى.

وبين المنتدى أنه وبالرغم من بعض المؤشرات الإيجابية في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، إلا أنها لم تتضمن تغيّراً جوهرياً، حيث حافظ مشروع القانون، في أرقامه المنشورة، وأرقامه التأشيرية لعام 2025 على الاستمرار في العمل على زيادة الإنفاق العام والإيرادات العامة بضع نقاط مئوية، وكأن المعيار هو التشبث بالموازنة التزايدية(Incremental Budgeting)، بالإضافة إلى تركّز الإنفاق الجاري على عدد محدود من بنود الموازنة العامة، وتشتت النفقات الرأسمالية على العديد من المشاريع، علاوة على استمرار العجز في الموازنة سواء بشمول المنح أو استثنائها، وتزايد نسبة خدمة الدين العام من النفقات العامة.

كما أشار المنتدى إلى أنه وفي ضوء هيمنة ضريبة المبيعات على إجمالي الإيرادات الضريبية، واستمرار الارتفاع في النفقات الضريبية، بالإضافة إلى الاستمرار في انخفاض مبالغ النفقات الرأسمالية للمحافظات، والعجز المستمر في موازنات "شركة الكهرباء الوطنية" و"سلطة المياه، يبرز التساؤل حول مدى قدرة الموازنة العامة على تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، فيما يتعلق بتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، والحد من الفقر وعدم المساواة، علاوة على المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، وكفاءة تخصيص الموارد، من خلال الإنفاق الكافي والفعال على توفير السلع الأساسية والخدمات العامة.

--(بترا)

رش/هـ ح

19/12/2023 21:40:31