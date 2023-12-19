مستشفى الجامعة يجري جراحة نوعية لزراعة أقطاب دماغية لطفل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- أجرى فريق طبي متخصص من مستشفى الجامعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، برئاسة استشاري جراحة الدماغ والأعصاب الدكتور محمود العبداللات، عملية نوعية لزراعة أقطاب دماغية لإجراء تخطيط دماغي بواسطة الجراحة المُصوّبة لطفل يبلُغ من العمر 8 سنوات، بمشاركة استشاري التخدير والعناية المُركّزة الدكتور خالد الزبن واستشاري أمراض الأعصاب عند الأطفال الدكتورة أمل أبو لبدة.

وقال العبداللات، في بيان للمستشفى، إن المريض يُعاني من شحنات كهربائية غير مستجيبة للأدوية منذ سنوات، ولم يتم التوصّل لمعرفة مصدر هذه الشحنات بواسطة التخطيط الدماغي العادي، مبيّنًا أن ذلك دفع الفريق الطبي المعني إلى اتخاذ قرار زراعة الأقطاب الدماغية داخل نسيج الدماغ بشكل دقيق ومعقّد لتحديد مكان ومصدر الشحنات الكهربائية، في عمليّة نوعية استغرقت 3 ساعات، وتعتبر الأولى من نوعها في الأردن في حقل جراحة الدماغ والأعصاب.

تجدُر الإشارة إلى أن مستشفى الجامعة الأردنية يضم فريقا ووحدة متخصصة في علاج أمراض وجراحة الشحنات الزائدة أُسّست في تسعينيّات القرن الماضي على أيدي كوكبة من أساتذة الجامعة الأردنية، يمثلون نخبة من الاستشاريين، وتُعد الوحدة الأولى من نوعها التي لا تزال مستمرة بعملها حتى الآن في الشرق الأوسط.

--(بترا)





س ص/ب ع/ هـ ح

19/12/2023 21:12:40