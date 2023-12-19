ندوة تناقش الآثار القانونية للعدوان الغاشم على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 19 كانون الأول (بترا)- نظم نادي سيادة القانون في جامعة عمان الأهلية، اليوم الثلاثاء، ندوة حول "حقوق الانسان والعدوان على غزة"، شارك فيها طلبة الجامعة من مختلف الكليات.
وقال أستاذ القانون في كلية الحقوق، الدكتور أسامة حنانية، إن ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان همجي متواصل من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي يشكل جرائم حرب تستحق الملاحقة وجريمة ضد الانسانية، لافتا إلى أن آلة الحرب الإسرائيلية تقتل كل أنواع الحياة.
وبين حنانية أن ما تقوم به قوات الاحتلال من قتل للأطفال والنساء والشيوخ وهدم للمنازل وقطع لشريان الحياة من ماء وغذاء وأدوية وهدم للمستشفيات والمساجد واستخدام الأسلحة المحرمة، إنما يشكل انتهاكا لكل مبادئ القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية التي تحرم التعرض للآمنين في بيوتهم أو الاعتداء على الأطفال والنساء والعزل.
ولفت حنانية إلى جهود الدولة الأردنية لنصرة الأهل في فلسطين وقطاع غزة، مؤكدا أن تحركات جلالة الملك عبدالله الثاني واتصالاته مع زعماء وقادة العالم لم تنقطع لحظة منذ بدء العدوان لوقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية والإيوائية.
بدوره، قال أستاذ القانون، الدكتور إيهاب ريان، إن ما تقترفه إسرائيل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وقطاع غزة بشكل خاص، يعبر عن الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال الذي يستخدم استراتيجية الأرض المحروقة حين يقتل كل أنواع الحياة في قطاع غزة ويمنع عنه أي مساعدات طبية أو إغاثية يمكن أن تصل إليه.
ولفت إلى أن الاحتلال يحاول إخفاء جرائمة البشعة عبر قتله الممنهج للصحفيين، الذين ينقلون مشاهد الإجرام التي ليس لها مثيلا عبر التاريخ، مؤكدا ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لوقف هذا العدوان وشلال الدم الدافق.
وأشار ريان إلى حالة التلاحم الوطنية التي يشهدها الأردن، بمختلف مؤسساته وقطاعاته وفئاته، في الوقوف مع الأشقاء في فلسطين.
من جهته، قال رئيس نادي سيادة القانون في الجامعة، سامر غدايرة، إن هذه الندوة جاءت لتعريف الطلبة بالمبادئ القانونية والأعراف والمواثيق الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان في الحرب والسلم، غير أن هذا العدو لا يعترف بأي قانون أو ميثاق، ولا يؤمن إلا بلغة القتل والتدمير التي يمارسها يوميا بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
--(بترا)
ون/ب ع/ هـ ح
19/12/2023 21:11:05
MENAFN19122023000117011021ID1107629053
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