ندوة تناقش الآثار القانونية للعدوان الغاشم على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 19 كانون الأول (بترا)- نظم نادي سيادة القانون في جامعة عمان الأهلية، اليوم الثلاثاء، ندوة حول "حقوق الانسان والعدوان على غزة"، شارك فيها طلبة الجامعة من مختلف الكليات.

وقال أستاذ القانون في كلية الحقوق، الدكتور أسامة حنانية، إن ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان همجي متواصل من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي يشكل جرائم حرب تستحق الملاحقة وجريمة ضد الانسانية، لافتا إلى أن آلة الحرب الإسرائيلية تقتل كل أنواع الحياة.

وبين حنانية أن ما تقوم به قوات الاحتلال من قتل للأطفال والنساء والشيوخ وهدم للمنازل وقطع لشريان الحياة من ماء وغذاء وأدوية وهدم للمستشفيات والمساجد واستخدام الأسلحة المحرمة، إنما يشكل انتهاكا لكل مبادئ القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية التي تحرم التعرض للآمنين في بيوتهم أو الاعتداء على الأطفال والنساء والعزل.

ولفت حنانية إلى جهود الدولة الأردنية لنصرة الأهل في فلسطين وقطاع غزة، مؤكدا أن تحركات جلالة الملك عبدالله الثاني واتصالاته مع زعماء وقادة العالم لم تنقطع لحظة منذ بدء العدوان لوقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية والإيوائية.

بدوره، قال أستاذ القانون، الدكتور إيهاب ريان، إن ما تقترفه إسرائيل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وقطاع غزة بشكل خاص، يعبر عن الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال الذي يستخدم استراتيجية الأرض المحروقة حين يقتل كل أنواع الحياة في قطاع غزة ويمنع عنه أي مساعدات طبية أو إغاثية يمكن أن تصل إليه.

ولفت إلى أن الاحتلال يحاول إخفاء جرائمة البشعة عبر قتله الممنهج للصحفيين، الذين ينقلون مشاهد الإجرام التي ليس لها مثيلا عبر التاريخ، مؤكدا ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لوقف هذا العدوان وشلال الدم الدافق.

وأشار ريان إلى حالة التلاحم الوطنية التي يشهدها الأردن، بمختلف مؤسساته وقطاعاته وفئاته، في الوقوف مع الأشقاء في فلسطين.

من جهته، قال رئيس نادي سيادة القانون في الجامعة، سامر غدايرة، إن هذه الندوة جاءت لتعريف الطلبة بالمبادئ القانونية والأعراف والمواثيق الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان في الحرب والسلم، غير أن هذا العدو لا يعترف بأي قانون أو ميثاق، ولا يؤمن إلا بلغة القتل والتدمير التي يمارسها يوميا بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

--(بترا)

ون/ب ع/ هـ ح

19/12/2023 21:11:05