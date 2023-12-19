فرنسا: لن نعترف بالضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 19 كانون الأول (بترا)- قالت نائبة الممثل الدائم لفرنسا، ناتالي برودهرست، اليوم، إن بلادها "لن تعترف أبدًا بالضم غير القانوني" للأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا إضفاء الشرعية على المستوطنات المارقة في الضفة الغربية.

وأدانت برودهرست أمام مجلس الأمن و"بشدة الإعلان الأخير عن بناء مستوطنات جديدة وطرد الأسر الفلسطينية، بإذن من الحكومة الإسرائيلية".

وأضافت، إن مثل هذه القرارات تعرض لخطر إمكانية التوصل إلى حل الدولتين، مؤكدة أن بيئة "الإفلات التام من العقاب" في الضفة الغربية هي التي أدت إلى تصاعد العنف.

وشددت برودهرست على أنه "لا يمكننا أن نقبل الانتهاكات التي تحرم الفلسطينيين من حقوقهم وأرضهم، ويجب علينا بشكل عاجل استعادة آفاق الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين".

وقالت "إننا ندعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة جديدة، والتي يجب أن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار"من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس، وتزويد سكان غزة بالمساعدات التي يحتاجون إليها.

وقالت برودهرست، إن استئناف العملية السياسية أمر ملح مضيفة، "علينا أن نعمل بجدية من أجل بناء دولة للفلسطينيين.

-- (بترا)

م د/ب ع/ ع ط

19/12/2023 20:46:40