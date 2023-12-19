صناعة الزرقاء : كلف الطاقة تمثل نسبة مهمة من مدخلات الإنتاج

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 19 كانون الأول(بترا)-عمر ضمرة-قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة، إن موضوع الطاقة يعتبر تحدياً رئيساً للصناعة الوطنية، لا سيما وأن الطاقة تشكل نسبة مهمة من مدخلات الإنتاج الأمر الذي يؤثر بشكل واضح على تنافسية القطاعات الصناعية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التعريفية بالفرص الفنية والمالية المتاحة في مجالات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، اليوم الثلاثاء، في مبنى الغرفة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومجموعة من ممثلي الشركات الصناعية في محافظتي الزرقاء والمفرق ووحدة الطاقة والاستدامة البيئية في غرفة صناعة الأردن وعدد من ممثلي البرامج الداعمة.

وبين حمودة أن الصناعات تسعى إلي خفض مكون الطاقة من كلف الإنتاج الكلية باتباع العديد من الوسائل، كاستخدام الطاقة البديلة وترشيد الاستهلاك وتحقيق الكفاءة في استهلاك الطاقة، إضافة إلى كفاءة استخدام الموارد الانتاجية الأخرى والتي تساهم في رفع القدرات التنافسية للمؤسسات الصناعية على المستوى المحلي، وفي أسواق التصدير.

وأضاف أن هناك العديد من التحديات في مجال الطاقة واستثمار الطاقة المتجددة وغيرها، حيث يتعين النظر لهذا الموضوع بشمولية كاملة، من خلال اتباع أساليب التدقيق الطاقي ورصد مواطن الخلل والاستهلاك الزائد للطاقة على خطوط الإنتاج، إضافة إلى ترشيد الاستهلاك، وتوزيع الإنتاج ضمن ورديات خارج ساعات الذروة لتخفيف الكلف، وتبني العديد من البدائل المهمة لتخفيف كلف الطاقة، كاستخدام الغاز الطبيعي.

وأكد حمودة وجود العديد من البرامج التي تعمل على مساعدة الشركات الصناعية، بهدف تعزيز كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن الغرفة تقوم بدعم 20 بالمئة من الكلف المترتبة على برامج الجودة ودراسات الطاقة التي تقوم المصانع بتنفيذها من خلال الجهات المعتمدة.

من جهته قال مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور عبدالله عبدالله، أن هناك فرصة مهمة أمام الشركات الصناعية للاستفادة من مجموعة البرامج والجهات المانحة التي تساعد الشركات الصناعية في تنفيذ دراسات التدقيق الطاقي من جهة، والاستثمار في تنفيذ توصيات هذه الدراسات بالاستفادة من البرامج المتاحة من جهة أخرى، مما يعود بالفائدة والنفع على الشركات الصناعية.

بدورها عرضت مديرة برنامج دعم تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في وزارة الطاقة المهندسة لينا مبيضين، آلية التقدم والاستفادة من البرنامج، من خلال دعم دراسات التدقيق الطاقي وتنفيذ التوصيات التي تقدمها هذه الدراسات، بإتاحة الفرصة أمام الشركات الصناعية لتمويلها من خلال القروض البنكية، مع تحمل وزارة الطاقة جميع الفوائد المترتبة على هذه القروض، إضافة إلى ضمانها بنسبة 70 بالمئة.

وتم خلال ورشة العمل عرض الخدمات التي تقدمها وحدة الطاقة والاستدامة البيئية في غرفة صناعة الأردن، وبرنامج دعم قطاع الطاقة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومشروع التطبيقات الخضراء في المنشآت الصناعية الممول من التعاون الفني الألماني.

--(بترا)

ع ض/ب ع/ع ط

19/12/2023 20:42:46