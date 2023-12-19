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شباب العقبة يفرض التعادل على الوحدات بنهاية ذهاب الدوري

12/19/2023 2:38:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- فرض فريق شباب العقبة التعادل اليوم الثلاثاء، على الوحدات، في الأسبوع الحادي عشر، والأخير من ذهاب دوري المحترفين لكرة القدم.
وتعادل الفريقان في اللقاء الذي أقيم على ستاد الأمير محمد بالزرقاء بهدفين لكل منهم سجلهما المحترف هنري ومهند أبو طه، فيما سجل أهداف العقبة المحترف كانجا وياسر الرواشدة.
وتقاسم الفريقان نقطة المباراة ليحافظ الوحدات على وصافة الدوري ب23 نقطة فيما جاء شباب العقبة في المركز الخامس ب13 نقطة.
وتستكمل المباريات يوم غدٍ الأربعاء بلقاء السلط ومغير السرحان، على أن تختتم منافسات الأسبوع الحادي عشر يوم الخميس بلقاء معان مع الأهلي، والرمثا مع الجليل.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ ع ط
19/12/2023 20:40:39

MENAFN19122023000117011021ID1107629050

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