شباب العقبة يفرض التعادل على الوحدات بنهاية ذهاب الدوري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)- فرض فريق شباب العقبة التعادل اليوم الثلاثاء، على الوحدات، في الأسبوع الحادي عشر، والأخير من ذهاب دوري المحترفين لكرة القدم.
وتعادل الفريقان في اللقاء الذي أقيم على ستاد الأمير محمد بالزرقاء بهدفين لكل منهم سجلهما المحترف هنري ومهند أبو طه، فيما سجل أهداف العقبة المحترف كانجا وياسر الرواشدة.
وتقاسم الفريقان نقطة المباراة ليحافظ الوحدات على وصافة الدوري ب23 نقطة فيما جاء شباب العقبة في المركز الخامس ب13 نقطة.
وتستكمل المباريات يوم غدٍ الأربعاء بلقاء السلط ومغير السرحان، على أن تختتم منافسات الأسبوع الحادي عشر يوم الخميس بلقاء معان مع الأهلي، والرمثا مع الجليل.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ ع ط
19/12/2023 20:40:39
MENAFN19122023000117011021ID1107629050
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