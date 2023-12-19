البرلمان العربي يحذّر من خطورة التفريط في اللغة العربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 19 كانون الأول (بترا)- دعا البرلمان العربي إلى ضرورة الحفاظ على اللغة العربية كونها تشكل الجزء الأهم والأكبر في الحفاظ على الهوية العربية بشكل عام.
و حذر رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي في بيان بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، اليوم الثلاثاء، من خطورة التفريط في اللغة باعتبارها لغة أعظم رسالة سماوية وهو القرآن الكريم، وتمثل الوعاء الذي ينقل الثقافة العربية.
وأكد أن حماية اللغة العربية باتت ضرورة ملحة حتى لا تصبح هوية العالم العربي وثقافته نقطة الضعف في استراتيجياته الأمنية، كونها تمثل قضية أمن قومي عربي في المقام الأول.
وأشار العسومي إلى أنه إذا كان تعلم اللغات الأجنبية أصبح الآن ضرورة مُلحّة لكي نستطيع مسايرة العصر، فإن الحفاظ على اللغة العربية هو الأساس الذي ترتكز عليه نهضة الأمة العربية، لا سيما وأنها من أعرق وأقدم لغات العالم.
--(بترا)
ن ا/ب ع / ع ط
19/12/2023 20:36:08
MENAFN19122023000117011021ID1107629049
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