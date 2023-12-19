البرلمان العربي يحذّر من خطورة التفريط في اللغة العربية

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 19 كانون الأول (بترا)- دعا البرلمان العربي إلى ضرورة الحفاظ على اللغة العربية كونها تشكل الجزء الأهم والأكبر في الحفاظ على الهوية العربية بشكل عام.

و حذر رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي في بيان بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، اليوم الثلاثاء، من خطورة التفريط في اللغة باعتبارها لغة أعظم رسالة سماوية وهو القرآن الكريم، وتمثل الوعاء الذي ينقل الثقافة العربية.

وأكد أن حماية اللغة العربية باتت ضرورة ملحة حتى لا تصبح هوية العالم العربي وثقافته نقطة الضعف في استراتيجياته الأمنية، كونها تمثل قضية أمن قومي عربي في المقام الأول.

وأشار العسومي إلى أنه إذا كان تعلم اللغات الأجنبية أصبح الآن ضرورة مُلحّة لكي نستطيع مسايرة العصر، فإن الحفاظ على اللغة العربية هو الأساس الذي ترتكز عليه نهضة الأمة العربية، لا سيما وأنها من أعرق وأقدم لغات العالم.

--(بترا)

ن ا/ب ع / ع ط

19/12/2023 20:36:08