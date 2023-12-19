إقليم البترا والغذاء والدواء تعقدان لقاء مع المنشآت السياحية

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 19 كانون الأول (بترا)- نظمت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء اليوم الثلاثاء لقاءً مع عدد من ممثلي المنشآت السياحية الموجودة في إقليم البترا.

وقال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، إن إقليم البترا يعد أحد النماذج السياحية الناجحة، لافتا إلى أن الزيارة للبترا جاءت للتأكيد على ضرورة تقديم الخدمة المناسبة للمواطنين في اللواء وزوار المدينة من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف إن تأمين السياح بالخدمة الغذائية المناسبة والصحية جزء لا يتجزأ من الترويج السياحي للمملكة بشكل عام.

وأكد المهيدات جهود المؤسسة في تطوير منظومة التفتيش وتعزيز البرامج التوعوية وبرامج الرقابة الذاتية في المنشآت الغذائية السياحية في إقليم البترا، مشدداً في معرض نقاشه لمقترحات ومطالب ممثلي المنشآت، على أن المؤسسة ملتزمة بمتابعة واستطلاع سبل دعم وتحفيز القطاع الممكنة على أرض الواقع وبما يسهم في جذب الاستثمار ورفد عجلة الاقتصاد الوطني.

وأشار مهيدات إلى الخصوصية السياحية والاقتصادية التي تحظى بها مدينة البترا مما يستدعي تكاتف الجهود لتعزيز جودة وسلامة الغذاء لأبناء مدينة البترا وزوارها ومرتادي المنشآت الغذائية السياحة في البترا.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس المفوضين ومفوض المحمية والسياحة في السلطة الدكتور إسماعيل أبو عامود، إن تطوير تقديم خدمة الغذاء في المنشآت السياحية في لواء البترا ومنح التراخيص والشهادات اللازمة للنشاطات المنزلية للمحافظة على جودة الغذاء المقدم.

وأضاف أبو عامود إن السلطة والمؤسسة تعملان بتشاركية لتعزيز الجهود الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات والاستفادة منها من قبل متلقي الخدمة في البترا، وللأهمية السياحية التي تتمتع بها المدينة وأثرها الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه سيتم توفير ورشات عمل متنوعة للمنشآت المعنية بتقديم الغذاء في البترا.

وجاء اللقاء في ختام جولة ميدانية شملت سلسلة لقاءات واجتماعات مهمة في عدد من المحافظات، وخرجت بتوصيات بناءة.

--(بترا)

دط/ب ع / ع ط

19/12/2023 20:33:10

