إقليم البترا والغذاء والدواء تعقدان لقاء مع المنشآت السياحية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البترا 19 كانون الأول (بترا)- نظمت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء اليوم الثلاثاء لقاءً مع عدد من ممثلي المنشآت السياحية الموجودة في إقليم البترا.
وقال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، إن إقليم البترا يعد أحد النماذج السياحية الناجحة، لافتا إلى أن الزيارة للبترا جاءت للتأكيد على ضرورة تقديم الخدمة المناسبة للمواطنين في اللواء وزوار المدينة من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف إن تأمين السياح بالخدمة الغذائية المناسبة والصحية جزء لا يتجزأ من الترويج السياحي للمملكة بشكل عام.
وأكد المهيدات جهود المؤسسة في تطوير منظومة التفتيش وتعزيز البرامج التوعوية وبرامج الرقابة الذاتية في المنشآت الغذائية السياحية في إقليم البترا، مشدداً في معرض نقاشه لمقترحات ومطالب ممثلي المنشآت، على أن المؤسسة ملتزمة بمتابعة واستطلاع سبل دعم وتحفيز القطاع الممكنة على أرض الواقع وبما يسهم في جذب الاستثمار ورفد عجلة الاقتصاد الوطني.
وأشار مهيدات إلى الخصوصية السياحية والاقتصادية التي تحظى بها مدينة البترا مما يستدعي تكاتف الجهود لتعزيز جودة وسلامة الغذاء لأبناء مدينة البترا وزوارها ومرتادي المنشآت الغذائية السياحة في البترا.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس المفوضين ومفوض المحمية والسياحة في السلطة الدكتور إسماعيل أبو عامود، إن تطوير تقديم خدمة الغذاء في المنشآت السياحية في لواء البترا ومنح التراخيص والشهادات اللازمة للنشاطات المنزلية للمحافظة على جودة الغذاء المقدم.
وأضاف أبو عامود إن السلطة والمؤسسة تعملان بتشاركية لتعزيز الجهود الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات والاستفادة منها من قبل متلقي الخدمة في البترا، وللأهمية السياحية التي تتمتع بها المدينة وأثرها الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه سيتم توفير ورشات عمل متنوعة للمنشآت المعنية بتقديم الغذاء في البترا.
وجاء اللقاء في ختام جولة ميدانية شملت سلسلة لقاءات واجتماعات مهمة في عدد من المحافظات، وخرجت بتوصيات بناءة.
--(بترا)
دط/ب ع / ع ط
19/12/2023 20:33:10
MENAFN19122023000117011021ID1107629048
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