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يوم علمي في إربد الجامعية باليوم العالمي للغة العربية

12/19/2023 2:38:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 19 كانون الأول (بترا)- نظمت كلية إربد الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية اليوم الثلاثاء، يوماً علمياً لقسم اللغة العربية وآدابها بمناسبة يوم اللغة العربية العالمي.
وأكد عميد الكلية الدكتور يحيي خريسات، في كلمته نيابة عن رئيس جامعة البلقاء، أهمية وقيمة اللغة العربية ودورها الريادي في رفعة الأمة وتقدمها، داعيا للحفاظ على كنوز اللغة الثمينة واستخدامها في مختلف الخطابات الرسمية واليومية.
وعرض رئيس قسم اللغة العربية وآدابها الدكتور ناصر يعقوب، لمنزلة اللغة العربية كلغة عالمية ودورها في صياغة لغة الشعر العربي المعاصر، من خلال قراءة نماذج من الشعر الحديث.
واشتمل اليوم العلمي الذي أداره الدكتور محمد الدخيل، على مناقشة أوراق علمية تحدث فيها الدكتور حسين بطاينة، حول "جماليات اللغة العربية" أظهر فيها واقع اللغة العربية في الوطن العربي وضرورة استلهام التراث العربي في اتقان اللغة العربية بجميع أنماطها وفنونها ومجالاتها.
كما قدم الدكتور مصطفى بني ذياب ورقة علمية بعنوان "دور اللغة العربية في بناء الحضارات الإنسانية " مبرزاً الأدوار الحقيقية للغة العربية في بناء الإنسان ومعالم حضارته، من خلال منزلة اللغة العربية عند العرب والمسلمين.
وألقى الطالب محمد مجدلاوي قصيدة معبرة عن فضائل اللغة العربية وأثرها في حياة مستخدميها، فيما ألقى الشاعر سمير قديسات مجموعة من قصائده التي أبرزت حالة الوحدة مع اللغة ومكتنزاتها الثقافية.
--(بترا)
أ غ/ب ع/ ع ط
19/12/2023 20:31:08

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