يوم علمي في إربد الجامعية باليوم العالمي للغة العربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 19 كانون الأول (بترا)- نظمت كلية إربد الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية اليوم الثلاثاء، يوماً علمياً لقسم اللغة العربية وآدابها بمناسبة يوم اللغة العربية العالمي.
وأكد عميد الكلية الدكتور يحيي خريسات، في كلمته نيابة عن رئيس جامعة البلقاء، أهمية وقيمة اللغة العربية ودورها الريادي في رفعة الأمة وتقدمها، داعيا للحفاظ على كنوز اللغة الثمينة واستخدامها في مختلف الخطابات الرسمية واليومية.
وعرض رئيس قسم اللغة العربية وآدابها الدكتور ناصر يعقوب، لمنزلة اللغة العربية كلغة عالمية ودورها في صياغة لغة الشعر العربي المعاصر، من خلال قراءة نماذج من الشعر الحديث.
واشتمل اليوم العلمي الذي أداره الدكتور محمد الدخيل، على مناقشة أوراق علمية تحدث فيها الدكتور حسين بطاينة، حول "جماليات اللغة العربية" أظهر فيها واقع اللغة العربية في الوطن العربي وضرورة استلهام التراث العربي في اتقان اللغة العربية بجميع أنماطها وفنونها ومجالاتها.
كما قدم الدكتور مصطفى بني ذياب ورقة علمية بعنوان "دور اللغة العربية في بناء الحضارات الإنسانية " مبرزاً الأدوار الحقيقية للغة العربية في بناء الإنسان ومعالم حضارته، من خلال منزلة اللغة العربية عند العرب والمسلمين.
وألقى الطالب محمد مجدلاوي قصيدة معبرة عن فضائل اللغة العربية وأثرها في حياة مستخدميها، فيما ألقى الشاعر سمير قديسات مجموعة من قصائده التي أبرزت حالة الوحدة مع اللغة ومكتنزاتها الثقافية.
--(بترا)
أ غ/ب ع/ ع ط
19/12/2023 20:31:08
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