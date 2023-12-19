إعلان أفضل 200 صانع محتوى عربي على منصة لينكدإن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)-أعلنت شركة "ان هب ايه.اي" بالشراكة مع منصة "فافيكون" المختصة في إدراج المبدعين، عن قائمة أفضل 200 صانع محتوى عربي على منصة التواصل الاجتماعي "لينكدإن".

وبحسب بيان للشركة، "تحتفي هذه المبادرة بأكثر الشخصيات تأثيرًا وصناع المحتوى المبتكرين في العالم العربي، حيث يعرضون تأثيرهم ومدى وصولهم إلى شبكة لينكدإن المهنية.

وتضم قائمة هذا العام مجموعة من المبدعين الأردنيين، الذين ميزوا أنفسهم من خلال محتواهم المؤثر وتفاعل المتابعين الكبير معهم.

وشملت بعض الأسماء البارزة من الأردن: فادي غندور، سحر المحتسب، خالد الأحمد، سالي أبو علي، عدي مرعي، ريم مصلح، هيثم البطيخي.

وتعتمد معايير "قائمة أفضل 200 مبدع عربي على لينكدإن" على خوارزمية "فافيكون" الخاصة مع التركيز على أربعة مقاييس رئيسة هي الشعبية، والحضور، والتقدم، بالإضافة إلى المشاركة.

--(بترا)

غ ح/ب ع/ ع ط

19/12/2023 20:15:55

