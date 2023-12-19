إعلان أفضل 200 صانع محتوى عربي على منصة لينكدإن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)-أعلنت شركة "ان هب ايه.اي" بالشراكة مع منصة "فافيكون" المختصة في إدراج المبدعين، عن قائمة أفضل 200 صانع محتوى عربي على منصة التواصل الاجتماعي "لينكدإن".
وبحسب بيان للشركة، "تحتفي هذه المبادرة بأكثر الشخصيات تأثيرًا وصناع المحتوى المبتكرين في العالم العربي، حيث يعرضون تأثيرهم ومدى وصولهم إلى شبكة لينكدإن المهنية.
وتضم قائمة هذا العام مجموعة من المبدعين الأردنيين، الذين ميزوا أنفسهم من خلال محتواهم المؤثر وتفاعل المتابعين الكبير معهم.
وشملت بعض الأسماء البارزة من الأردن: فادي غندور، سحر المحتسب، خالد الأحمد، سالي أبو علي، عدي مرعي، ريم مصلح، هيثم البطيخي.
وتعتمد معايير "قائمة أفضل 200 مبدع عربي على لينكدإن" على خوارزمية "فافيكون" الخاصة مع التركيز على أربعة مقاييس رئيسة هي الشعبية، والحضور، والتقدم، بالإضافة إلى المشاركة.
--(بترا)
غ ح/ب ع/ ع ط
19/12/2023 20:15:55
MENAFN19122023000117011021ID1107629046
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