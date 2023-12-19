روسيا: إسرائيل ألقت 29 ألف قنبلة على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 19 كانون الأول (بترا)- قال السفير والممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن إسرائيل ألقت نحو 29 ألف قنبلة على غزة، وهو ما يعادل العدد الذي أسقطته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة طوال عمليتهما العسكرية في العراق 2003.

وقال نيبينزيا في كلمته أمام مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 19 ألف شخص فقدوا حياتهم حتى الآن في غزة، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، في حين أصبح أكثر من مليوني غزي نازحين.

وأضاف أن "ضحايا الأعمال الإسرائيلية العشوائية هم أيضا من بين الأسرى الإسرائيليين"، مشيرا أيضا إلى الحصار الكامل للقطاع، وانقطاع الاتصالات مع انقطاع الإنترنت والقيود الصارمة على المساعدات الإنسانية.

وأوضح نيبينزيا أن هناك نقصا حادا في المياه والوقود والأدوية في القطاع - والنظام المدني على حافة الانهيار"، مشيراً إلى مقتل العديد من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وتدمير المرافق.

وقال إننا "تلقينا أخبارًا صادمة من البطريرك اللاتيني في القدس، ففي 16 كانون الأول الماضي أثناء احتفالات العائلة المقدسة في الكنيسة، التي كانت ملجأ للعديد من العائلات، قتل قناص إسرائيلي اثنين من المسيحيين، مضيفا أن "مثل هذه الهجمات تتواصل في وقت يستعد فيه الجميع لاحتفالات عيد الميلاد".

--(بترا)

م د/ب ع/ ع ط

19/12/2023 20:08:39