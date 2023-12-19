روسيا: إسرائيل ألقت 29 ألف قنبلة على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 19 كانون الأول (بترا)- قال السفير والممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن إسرائيل ألقت نحو 29 ألف قنبلة على غزة، وهو ما يعادل العدد الذي أسقطته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة طوال عمليتهما العسكرية في العراق 2003.
وقال نيبينزيا في كلمته أمام مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 19 ألف شخص فقدوا حياتهم حتى الآن في غزة، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، في حين أصبح أكثر من مليوني غزي نازحين.
وأضاف أن "ضحايا الأعمال الإسرائيلية العشوائية هم أيضا من بين الأسرى الإسرائيليين"، مشيرا أيضا إلى الحصار الكامل للقطاع، وانقطاع الاتصالات مع انقطاع الإنترنت والقيود الصارمة على المساعدات الإنسانية.
وأوضح نيبينزيا أن هناك نقصا حادا في المياه والوقود والأدوية في القطاع - والنظام المدني على حافة الانهيار"، مشيراً إلى مقتل العديد من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وتدمير المرافق.
وقال إننا "تلقينا أخبارًا صادمة من البطريرك اللاتيني في القدس، ففي 16 كانون الأول الماضي أثناء احتفالات العائلة المقدسة في الكنيسة، التي كانت ملجأ للعديد من العائلات، قتل قناص إسرائيلي اثنين من المسيحيين، مضيفا أن "مثل هذه الهجمات تتواصل في وقت يستعد فيه الجميع لاحتفالات عيد الميلاد".
--(بترا)
م د/ب ع/ ع ط
19/12/2023 20:08:39
MENAFN19122023000117011021ID1107629045
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