التعمير العرب تبحث الدعم اللازم لتحقيق إسكان مستدام للمواطن الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 19 كانون الأول (بترا)- ناقشت جامعة الدول العربية الدراسات والتجارب حول إعادة تأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات والأراضي العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي والكوارث الطبيعية، ودعم فلسطين لتحقيق إسكان مستدام للمواطن الفلسطيني.

جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة (40) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب التي تستمر يومين في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، في كلمته التي ألقاها في افتتاح الدورة إن نقل فعاليات هذه الاجتماعات بصفة دورية كل عام في إحدى الدول العربية من شأنها التسريع في عملية توطيد العلاقات العربية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.

ويهدف المنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية الذي يعقد تحت عنوان "توطين أهداف التنمية المستدامة من أجل الاعمار ومواجهة الكوارث" إلى إتاحة الفرص لعرض التجارب والمشروعات الرائدة وأفضل الممارسات للدول العربية المشاركة لمواجهة الكوارث وإعادة الاعمار.

--(بترا)

ن ا/ب ع/ ع ط

19/12/2023 20:01:59