التعمير العرب تبحث الدعم اللازم لتحقيق إسكان مستدام للمواطن الفلسطيني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 19 كانون الأول (بترا)- ناقشت جامعة الدول العربية الدراسات والتجارب حول إعادة تأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات والأراضي العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي والكوارث الطبيعية، ودعم فلسطين لتحقيق إسكان مستدام للمواطن الفلسطيني.
جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة (40) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب التي تستمر يومين في العاصمة الليبية طرابلس.
وقال الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، في كلمته التي ألقاها في افتتاح الدورة إن نقل فعاليات هذه الاجتماعات بصفة دورية كل عام في إحدى الدول العربية من شأنها التسريع في عملية توطيد العلاقات العربية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.
ويهدف المنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية الذي يعقد تحت عنوان "توطين أهداف التنمية المستدامة من أجل الاعمار ومواجهة الكوارث" إلى إتاحة الفرص لعرض التجارب والمشروعات الرائدة وأفضل الممارسات للدول العربية المشاركة لمواجهة الكوارث وإعادة الاعمار.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ع ط
19/12/2023 20:01:59
MENAFN19122023000117011021ID1107629044
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