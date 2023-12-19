مجمع اللغة العربية الأردني يعلن نتائج مسابقاته الثقافية لعام 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)- أعلن مجمع اللغة العربية الأردني اليوم الثلاثاء، احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية، نتائج مسابقاته الثقافية في دورتها الثامنة، بالتعاون مع مبادرة "ض".
وكرم المجمع بهذه المناسبة، وفقا لبيان صحفي صادر عن المجمع، محكمي الجوائز والخبراء الذين أشرفوا على تحكيم المشاركات وكذلك الفائزين، الذين جاءت نتائجهم ضمن فئات المسابقة على النحو التالي: "جائزة مسابقة أفضل كتاب مترجم"، ومنحت لأستاذ اللغة الإنجليزية وآدابها، الدكتور محمد عصفور عن كتابه "إدوارد سعيد، أماكن الفكر"، ومنحت "جائزة أفضل كتاب مؤلف"، مناصفة بين كل من: أستاذ اللغة الإنجليزية واللغويات في جامعة البترا، الدكتور محمود السلمان عن كتابه "في ثنايا الحيّ"، والكاتب والناقد المسرحي منصور علي عمايرة، عن كتابه "مسرح القناع".
كما وزع المجمع، جوائزه على الفائزين في حقول إبداعية اخرى، وهي: مسابقة فن الخط العربي للكبار، ومسابقة فن الخط العربي للأطفال والشباب، وجوائز مسابقة أفضل نص نثري للأطفال وللشباب، وجوائز مسابقة المطالعة للأطفال والشباب.
كما كرم المجمع، أوائل امتحان الكفاية في اللغة العربية لعام 2023.
--(بترا)
م خ/ب ع/ ع ط
19/12/2023 20:00:12
MENAFN19122023000117011021ID1107629043
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