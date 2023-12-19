مجمع اللغة العربية الأردني يعلن نتائج مسابقاته الثقافية لعام 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- أعلن مجمع اللغة العربية الأردني اليوم الثلاثاء، احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية، نتائج مسابقاته الثقافية في دورتها الثامنة، بالتعاون مع مبادرة "ض".

وكرم المجمع بهذه المناسبة، وفقا لبيان صحفي صادر عن المجمع، محكمي الجوائز والخبراء الذين أشرفوا على تحكيم المشاركات وكذلك الفائزين، الذين جاءت نتائجهم ضمن فئات المسابقة على النحو التالي: "جائزة مسابقة أفضل كتاب مترجم"، ومنحت لأستاذ اللغة الإنجليزية وآدابها، الدكتور محمد عصفور عن كتابه "إدوارد سعيد، أماكن الفكر"، ومنحت "جائزة أفضل كتاب مؤلف"، مناصفة بين كل من: أستاذ اللغة الإنجليزية واللغويات في جامعة البترا، الدكتور محمود السلمان عن كتابه "في ثنايا الحيّ"، والكاتب والناقد المسرحي منصور علي عمايرة، عن كتابه "مسرح القناع".

كما وزع المجمع، جوائزه على الفائزين في حقول إبداعية اخرى، وهي: مسابقة فن الخط العربي للكبار، ومسابقة فن الخط العربي للأطفال والشباب، وجوائز مسابقة أفضل نص نثري للأطفال وللشباب، وجوائز مسابقة المطالعة للأطفال والشباب.

كما كرم المجمع، أوائل امتحان الكفاية في اللغة العربية لعام 2023.

--(بترا)

م خ/ب ع/ ع ط

19/12/2023 20:00:12