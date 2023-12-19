المفوض السامي لحقوق الإنسان: دعوات وقف إطلاق النار تزداد يوماً بعد يوم

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 19 كانون الأول (بترا)- حثّ المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تورك، أعضاء المجتمع الدولي على دعم قرار وقف إطلاق نار "مستدام" في قطاع غزة.

ونقلت هيئة "بي بي سي" اليوم الثلاثاء، عن تورك قوله أن الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية تزداد يوماً بعد يوم، ويجب الاستجابة لها.

واعترف تورك بأن أوامر الإخلاء الصادرة من الجيش الإسرائيلي "مربكة ومتناقضة"، حيث نزح عشرات الآلاف من أهالي القطاع.

وأضاف أن الفلسطينيين يضطرون للجوء لمناطق تزداد اشتعالا، فيما تقترب العمليات العسكرية شيئاً فشيئاً منهم، وهم محاصرون في الجحيم، مؤكدا أنه لم يعد لديهم أي مكان يذهبون إليه في غزة".

--(بترا)

ر ش/ب ع/ ع ط

19/12/2023 19:56:33

