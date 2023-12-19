المفوض السامي لحقوق الإنسان: دعوات وقف إطلاق النار تزداد يوماً بعد يوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 19 كانون الأول (بترا)- حثّ المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تورك، أعضاء المجتمع الدولي على دعم قرار وقف إطلاق نار "مستدام" في قطاع غزة.
ونقلت هيئة "بي بي سي" اليوم الثلاثاء، عن تورك قوله أن الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية تزداد يوماً بعد يوم، ويجب الاستجابة لها.
واعترف تورك بأن أوامر الإخلاء الصادرة من الجيش الإسرائيلي "مربكة ومتناقضة"، حيث نزح عشرات الآلاف من أهالي القطاع.
وأضاف أن الفلسطينيين يضطرون للجوء لمناطق تزداد اشتعالا، فيما تقترب العمليات العسكرية شيئاً فشيئاً منهم، وهم محاصرون في الجحيم، مؤكدا أنه لم يعد لديهم أي مكان يذهبون إليه في غزة".
--(بترا)
ر ش/ب ع/ ع ط
19/12/2023 19:56:33
MENAFN19122023000117011021ID1107629041
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