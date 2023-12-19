محام فرنسي يؤكد المضي بمقاضاة نتنياهو أمام الجنائية الدولية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
تونس 19 كانون الأول (بترا)- أكد المحامي الفرنسي جيل ديفير، أن فريق المحامين الدوليين ماض في مقاضاة سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال ديفير خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، في مقر عمادة المحامين التونسيين، إن فريق المحامين يسعى باتجاه دفع المدعي العام للجنايات الدولية إلى إصدار بطاقة جلب دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وشركاه في الجرائم التي يقترفها ضد الشعب الفلسطيني.
وكان المحامي ديفير والحقوقية جيل ديفير ومعهم مئات المحامين قاموا منذ نحو شهر اتخذوا إجراءات من أجل الدفاع عن الحق الفلسطيني، والتقدم بدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وبين ديفير خلال المؤتمر الصحفي أن كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة وكذلك في الضفة الغربية يتخذ صفة الإبادة الجماعية وتجاوز بكثير ما تعرضت له أقلية الروهينجا.
وأوضح أن هناك لجنة تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية بدأت عملها في توثيق جرائم الاحتلال وأن فريق المحامين الدوليين بصدد وضع اللمسات الأخيرة للمذكرة الداعية إلى إصدار بطاقة الجلب ضد نتنياهو التي يتوقع أن تصدر بداية كانون الثاني، داعيا باقي الدول العربية إلى إمضاء معاهدة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وبين أن قيام الرئيس محمود عباس بإمضاء معاهدة الانضام للمحكمة الجنائية الدولية قد يسر عمل المحامين وسعيهم إلى مقاضاة الاحتلال.
من ناحيته أكد نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار، أنه يجري العمل مع الاتحادات الصحفية العربية والاقليمية والدولية إلى مقاضاة كل من تسبب في قتل الصحفيين في غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتا الى أنه يجري حاليا التنسيق مع المحامين لبحث الآليات القانونية الكفيلة بذلك.
ويزور ديفير تونس ضمن جولة مغاربية لحشد الدعم وتعزيز فريق المحامين الدوليين.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ ع ط
19/12/2023 19:50:41
MENAFN19122023000117011021ID1107629040
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