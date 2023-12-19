محام فرنسي يؤكد المضي بمقاضاة نتنياهو أمام الجنائية الدولية

MENAFN - Jordan News Agency)

تونس 19 كانون الأول (بترا)- أكد المحامي الفرنسي جيل ديفير، أن فريق المحامين الدوليين ماض في مقاضاة سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال ديفير خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، في مقر عمادة المحامين التونسيين، إن فريق المحامين يسعى باتجاه دفع المدعي العام للجنايات الدولية إلى إصدار بطاقة جلب دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وشركاه في الجرائم التي يقترفها ضد الشعب الفلسطيني.

وكان المحامي ديفير والحقوقية جيل ديفير ومعهم مئات المحامين قاموا منذ نحو شهر اتخذوا إجراءات من أجل الدفاع عن الحق الفلسطيني، والتقدم بدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وبين ديفير خلال المؤتمر الصحفي أن كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة وكذلك في الضفة الغربية يتخذ صفة الإبادة الجماعية وتجاوز بكثير ما تعرضت له أقلية الروهينجا.

وأوضح أن هناك لجنة تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية بدأت عملها في توثيق جرائم الاحتلال وأن فريق المحامين الدوليين بصدد وضع اللمسات الأخيرة للمذكرة الداعية إلى إصدار بطاقة الجلب ضد نتنياهو التي يتوقع أن تصدر بداية كانون الثاني، داعيا باقي الدول العربية إلى إمضاء معاهدة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وبين أن قيام الرئيس محمود عباس بإمضاء معاهدة الانضام للمحكمة الجنائية الدولية قد يسر عمل المحامين وسعيهم إلى مقاضاة الاحتلال.

من ناحيته أكد نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار، أنه يجري العمل مع الاتحادات الصحفية العربية والاقليمية والدولية إلى مقاضاة كل من تسبب في قتل الصحفيين في غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتا الى أنه يجري حاليا التنسيق مع المحامين لبحث الآليات القانونية الكفيلة بذلك.

ويزور ديفير تونس ضمن جولة مغاربية لحشد الدعم وتعزيز فريق المحامين الدوليين.

--(بترا)

ض ع/ب ع/ ع ط

19/12/2023 19:50:41