الصين: وقف إطلاق النار بغزة سيمنع المزيد من الكوارث

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 19 كانون الاول (بترا)- قال السفير الصيني والممثل الدائم تشانغ جون، اليوم أن وقف إطلاق النار وحده هو الذي يمكن أن يمنع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين" و يمكن أن يمنع احتمالات التوصل إلى حل سياسي من الانهيار الكامل".

واضاف لمجلس الامن ان وقف اطلاق النار يمنع الصراع الإقليمي من الخروج عن نطاق السيطرة مضيفا أن المدنيين في غزة لا يحصلون على المياه والكهرباء وغيرها من أساسيات البقاء، بينما تنتظر شاحنات المساعدات في طابور الإمدادات المخزنة في مصر.

وقال السفير جون ان الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه بسبب القصف الإسرائيلي العشوائي فإن شبكة الإغاثة بأكملها "على وشك الشلل" مشددا على وجوب أن يلعب دور مجلس الامن دوره ويدعم الإنصاف والعدالة مع استمرار العنف والقيود هناك.

-- (بترا)

م د/ع ط

19/12/2023 19:46:43