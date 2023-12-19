البرازيل: الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية انتهاك صارخ

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 19 كانون الأول (بترا)- قال الممثل الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة، سيرجيو فرانسا دانيز، إنه وبينما يشاهد العالم الخسائر البشرية الناجمة عن الحرب المستمرة في غزة "بدهشة وعجز"، فإن الأنشطة الاستيطانية استمرت وتوسعت في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بشكل صارخ.

وقال دانيز أمام مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، إن ذلك يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتحدياً لسلطة مجلس الأمن، معربا عن قلقه العميق إزاء تزايد نزوح الفلسطينيين من منازلهم نتيجة للأنشطة الاستيطانية"، وتنامي عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وقال السفير البرازيلي "لقد تزايد عنف الدولة، ليس فقط في غزة، كما توسعت عمليات الهدم وأوامر الإخلاء وغيرها من أنواع الهجمات ضد الفلسطينيين وأسرهم في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية".

وكان مجلس الأمن الدولي، ناقش اليوم في جلسته الشهرية بشأن فلسطين، تطبيق القرار الدولي 2334 الذي أعتمده في 2016 ويؤكد على "أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، وعقبة رئيسة أمام تحقيق الحل القائم على وجود دولتين والسلام العادل والدائم والشامل".

-- (بترا)

م د/ب ع/ع ط

19/12/2023 19:39:19