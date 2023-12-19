إحاطتان في مجلس الأمن بشأن الوضع في فلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 19 كانون الأول (بترا)- أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، أنه مع احتدام الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، فإن "عام 2023 سينتهي كواحد من أكثر الأعوام دموية في تاريخ هذا الصراع، مع تدهور الوضع على جميع الجبهات.

وأشار وينيسلاند في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إلى الوضع الإنساني المتردي في جميع أنحاء قطاع غزة، مضيفا أن "إيصال المساعدات الإنسانية في القطاع لا زال يواجه تحديات لا يمكن التغلب عليها.

وقال إنه وفي ظل النزوح على نطاق لا يمكن تصوره والأعمال العدائية النشطة، أصبح نظام الاستجابة الإنسانية على حافة الهاوية.

كما قدم رئيس هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، اللواء باتريك جوتشات، إحاطة لأعضاء المجلس، بدأت بالإشارة إلى أنه هيئة الأمم المتحدة والتي من المفترض أن تكون مراقبة للهدنة ليس لها وجود في غزة أو جنوب إسرائيل أو حولهما، مشيرا إلى أن موظفيها لم يكونوا في وضع يسمح لهم بمراقبة أحداث السابع من تشرين الأول أو التطورات منذ ذلك الحين بشكل مباشر.

وأضاف جوشات، أن هذه الأحداث "أثرت بالتأكيد على عملياتنا وديناميكياتنا الإقليمية" مضيفا أنه و "على المستوى الميداني فمنذ 8 تشرين الأول، حدثت العديد من انتهاكات لوقف إطلاق النار عبر الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان وكذلك في الجولان بين إسرائيل وسوريا".

--(بترا)

م د/ب ع/ ع ط

19/12/2023 19:36:35