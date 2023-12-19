مؤتمر الشباب ومسؤولية الأمن الوطني ينطلق بالعقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 19 كانون الأول (بترا)- انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر الشباب الأردني الخامس بعنوان "الشباب ومسؤولية الأمن الوطني"الذي نظمته الجمعية الأردنية للفكر والحوار والتنمية، بالتعاون مع جامعة العقبة للتكنولوجيا ومديرية ثقافة العقبة.

وأكد مفوض الريادة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي الكباريتي خلال رعايته الافتتاح مندوبا عن رئيس مجلس مفوضي السلطة، الحرص على تبني استراتيجيات تسهم في تمكين الشباب سياسيا واقتصاديا ومعرفيا، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2019 و2025، ورسم سياسات ووضع خطط وبرامج من شأنها تنمية مهارات الشباب وقدراتهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة ليكونوا شركاء حقيقين في تنمية المجتمع.

وأشار إلى أهمية تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الايجابية من خلال عقد برامج وأنشطة تمكنهم من توجيه طاقاتهم وتحصينهم وحمايتهم لبناء جيل مؤمن بقيم وأهداف الدولة الاردنية، وقادر على إحداث التغيير والمساهمة بنهضة الوطن.

وبدوره، قال الرئيس الفخري للجمعية، المهندس انمار الخصاونة، أن الجمعية تؤمن بالشباب كدافع ومحرك للتنمية السياسية، وتتطلع إلى رسم معالم حياة سياسية متطورة بما يصب في صناعة أجيال من الشباب يكونون عماد الوطن ونهضته.

من جانبه، أكد رئيس جامعة العقبة للتكنولوجيا، الدكتور محمد حسن الوشاح، أن الاستثمار بالشباب من أولويات جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد لبناء جبل متعلم، لافتا إلى دور المؤسسات التعليمية في تعريف الشباب بضرورة أمن الوطن وحمايته من كل مكروه.

وأشاد رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية حميد البطاينة، بجهود القيادة الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في تحقيق الانجازات المختلفة وحماية حدود الوطن.

وأكد أن الشباب هم مستقبل الوطن، ولهم دور أساسي في التنمية،لافتا إلى أن هذا المؤتمر جاء ضمن مبادرة حوار الجامعات التي تترجم التطلعات الملكية لبناء أردن مزدهر ونشر المعرفة والثقافة لدى الشباب وتعزيز المواطنة الفاعلة وحس المسؤولية .

وشارك في جلسات المؤتمر: رئيس جامعة العقبة للعلوم الطبية الدكتور احمد حياصات، وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتورعلي الخوالدة، وعميد شؤون الطلبة بجامعة العقبة للتكنولوجيا الدكتور شادي الشواورة، والطالبة تسنيم الزعارير.

--(بترا)

ا م / ن ح / ع ط

19/12/2023 19:34:36

