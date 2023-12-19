مؤتمر الشباب ومسؤولية الأمن الوطني ينطلق بالعقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 19 كانون الأول (بترا)- انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر الشباب الأردني الخامس بعنوان "الشباب ومسؤولية الأمن الوطني"الذي نظمته الجمعية الأردنية للفكر والحوار والتنمية، بالتعاون مع جامعة العقبة للتكنولوجيا ومديرية ثقافة العقبة.
وأكد مفوض الريادة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي الكباريتي خلال رعايته الافتتاح مندوبا عن رئيس مجلس مفوضي السلطة، الحرص على تبني استراتيجيات تسهم في تمكين الشباب سياسيا واقتصاديا ومعرفيا، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2019 و2025، ورسم سياسات ووضع خطط وبرامج من شأنها تنمية مهارات الشباب وقدراتهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة ليكونوا شركاء حقيقين في تنمية المجتمع.
وأشار إلى أهمية تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الايجابية من خلال عقد برامج وأنشطة تمكنهم من توجيه طاقاتهم وتحصينهم وحمايتهم لبناء جيل مؤمن بقيم وأهداف الدولة الاردنية، وقادر على إحداث التغيير والمساهمة بنهضة الوطن.
وبدوره، قال الرئيس الفخري للجمعية، المهندس انمار الخصاونة، أن الجمعية تؤمن بالشباب كدافع ومحرك للتنمية السياسية، وتتطلع إلى رسم معالم حياة سياسية متطورة بما يصب في صناعة أجيال من الشباب يكونون عماد الوطن ونهضته.
من جانبه، أكد رئيس جامعة العقبة للتكنولوجيا، الدكتور محمد حسن الوشاح، أن الاستثمار بالشباب من أولويات جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد لبناء جبل متعلم، لافتا إلى دور المؤسسات التعليمية في تعريف الشباب بضرورة أمن الوطن وحمايته من كل مكروه.
وأشاد رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية حميد البطاينة، بجهود القيادة الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في تحقيق الانجازات المختلفة وحماية حدود الوطن.
وأكد أن الشباب هم مستقبل الوطن، ولهم دور أساسي في التنمية،لافتا إلى أن هذا المؤتمر جاء ضمن مبادرة حوار الجامعات التي تترجم التطلعات الملكية لبناء أردن مزدهر ونشر المعرفة والثقافة لدى الشباب وتعزيز المواطنة الفاعلة وحس المسؤولية .
وشارك في جلسات المؤتمر: رئيس جامعة العقبة للعلوم الطبية الدكتور احمد حياصات، وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتورعلي الخوالدة، وعميد شؤون الطلبة بجامعة العقبة للتكنولوجيا الدكتور شادي الشواورة، والطالبة تسنيم الزعارير.
--(بترا)
ا م / ن ح / ع ط
19/12/2023 19:34:36
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