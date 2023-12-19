جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي ثالث اليوم
التاريخ
12/19/2023 2:38:13 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، مقتل جندي إضافي في المعارك شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه اليوم إلى 3 جنود.
وتصاعدت خسائر الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية مع اشتداد المعارك في جنوب قطاع غزة، خاصة في خان يونس.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ن ح / ع ط
19/12/2023 19:24:37
MENAFN19122023000117011021ID1107629035
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