جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي ثالث اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، مقتل جندي إضافي في المعارك شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه اليوم إلى 3 جنود.

وتصاعدت خسائر الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية مع اشتداد المعارك في جنوب قطاع غزة، خاصة في خان يونس.

--(بترا)

رصد / ف ق/ ن ح / ع ط

19/12/2023 19:24:37