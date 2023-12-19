يوم علمي في اليرموك يناقش فكر العلامة ماجد الكيلاني

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 19 كانون الأول (بترا) - نظمت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة اليرموك، بالتعاون مع المعهد العالمي للفكر الإسلامي، اليوم الثلاثاء، يوما علميا بعنوان "العلامة الدكتور ماجد عرسان الكيلاني: عطاؤه الفكري والتربوي".

وقال نائب عميد الكلية الدكتور محمد المحمد، بكلمته خلال الافتتاح الذي رعاه مندوبا عن رئيس الجامعة نائبه للشؤون الاكاديمية الدكتور موسى ربابعة ، إن الكيلاني كان أحد أعلام كلية الشريعة، وإيمانا من الكلية بأهمية الوقوف على هذه الشخصية العلمية والدعوية البارزة، ارتأت الكلية أن يكون موضوع اليوم العلمي عن هذا العلامة.

وأكد اهمية رصد جهود أعلام بلدنا، ودراسة فكرهم وعلمهم، بما يؤدي الى توسيع وعي الطلبة وزيادة قدرتهم على التواصل مع الواقع بفهم عميق لنكون في طليعة الأمم.

من جهته ، قال المستشار الأكاديمي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي الدكتور رائد عكاشة، إن فكرة اليوم العلمي جاءت لدراسة لدور الحضاري الذي قام الكيلاني في تشكيل الهوية الحضارية للمجتمع الأردني، وتشكيل الوعي بمكوناتها.

وأضاف أن المرحوم العلامة الكيلاني أكد في مناسبات كثيرة على أهمية الانعتاق المعرفي الذي يحتاج إلى عقول مبدعة وناقدة، وتكيف إبداعي لمواكبة التغيّر.

من جانبه ، قال رئيس قسم الدراسات الإسلامية الدكتور أحمد ضياء الدين، إن العلامة الكيلاني تميز بعلمه وما قدمه من خدمات لأمته ووطنه وللفكر التربوي الإسلامي، مشيرا إلى أنه ترك بصماته واضحة في كل المواقع التي عمل فيها.

من جهته ثمن الدكتور محمد ماجد الكيلاني في كلمة باسم عائلة المرحوم جهود جامعة اليرموك وحرصها على تقدير العلم والعلماء، لافتا إلى بعض مؤلفات العلامة الكيلاني التي تزيد على الثلاثين مؤلفا، وتركت أثرا كبيرا في المجتمعات العربية والإسلامية، منها: كتاب ترجم إلى أكثر من 6 لغات لأهميته في إيقاظ الصحوة والشباب المسلم بعنوان " هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس"، وكتاب " فلسفة التربية الإسلامية" الذي نال عليه جائزة الفارابي العالمية في عام 2008 ، ، و"التعليم ومستقبل المجتمعات الإسلامية في التخطيط الإسرائيلي".

وفي المحاضرة الافتتاحية لليوم العلمي، عرض المدير الإقليمي للمعهد العالمي للفكر الاسلامي الدكتور فتحي ملكاوي، لبعض إنجازات الدكتور الكيلاني في المجال الثقافي والتربوي، مع إشارته إلى أعماله الخاصة بالفكر التربوي الإسلامي، وكتاباته المبكرة من حيث تنبيه للخطر الإسرائيلي.

وتضمنت فعاليات اليوم العلمي عقد جلستين، أدار الأولى الدكتور وزير الأوقاف الأسبق الدكتور عبد الناصر أبو البصل، وناقشت مؤلفات الدكتور الكيلاني: قراءة تحليلية تقويمية، وبنية النظرية التربوية الإسلامية وتأصيل الدراسات التربوية"

فيما ترأس الجلسة الثانية العين جمال الصرايرة، وناقشت مفهوم التجديد ومجالاته عند الدكتور الكيلاني ، ومنهجه في بناء الشخصية الإسلامية والأسرة والمجتمع والأمة، وسنن التغيير وتوظيفها في إعادة بناء المجتمع لمواجهة التحديات.

-- (بترا)





أ غ / ن ح/ ع ط

19/12/2023 19:21:44