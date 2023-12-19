غزة: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 19667

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- ارتفع عدد شهداء قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى 19667، والجرحى إلى 52586 حسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة.

وقال القدرة في مؤتمر صحفي إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الماضية 17 مجزرة جديدة وصل نتيجتها إلى المستشفيات 214 شهيدا و300 جريح، بينما ما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وأشار القدرة إلى خروج مستشفى الأهلي العربي المعمداني بغزة من الخدمة، نتيجة الاستهداف والحصار واعتقال عدد من الكوادر الطبية والجرحى والنازحين.

--(بترا)

رصد / ف ق/ ن ح / ع ط

19/12/2023 19:06:37