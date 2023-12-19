50 شهيدا بقصف إسرائيلي على بناية في حي الرمال بغزة

50 شهيدا بقصف إسرائيلي على بناية في حي الرمال بغزة
التاريخ
12/19/2023 2:38:09 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)- استشهد 50 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، بناية في حي الرمال بمدينة غزة.
وقالت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، إن 50 مفقودا ما يزال مصيرهم مجهولا جراء قصف الاحتلال.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ن ح/ ع ط
19/12/2023 19:05:06
MENAFN19122023000117011021ID1107629032
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