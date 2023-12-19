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50 شهيدا بقصف إسرائيلي على بناية في حي الرمال بغزة

12/19/2023 2:38:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- استشهد 50 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، بناية في حي الرمال بمدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، إن 50 مفقودا ما يزال مصيرهم مجهولا جراء قصف الاحتلال.

--(بترا)


رصد / ف ق/ ن ح/ ع ط

19/12/2023 19:05:06

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