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2877طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

12/19/2023 2:38:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2877 طنا، منها 1774طن خضار، و817 طن فواكه، و285 طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و45، والبطاطا بين 25 و40، والبندورة بين 15و25، والجزر بين 50 و60، والخيار بين 60 و80، والزهرة بين 10و20، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 50 و75قرشا.
--(بترا)
رح/ ن ح
19/12/2023 18:35:35

MENAFN19122023000117011021ID1107629030

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