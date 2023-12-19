2877طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2877 طنا، منها 1774طن خضار، و817 طن فواكه، و285 طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و45، والبطاطا بين 25 و40، والبندورة بين 15و25، والجزر بين 50 و60، والخيار بين 60 و80، والزهرة بين 10و20، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 50 و75قرشا.
--(بترا)
رح/ ن ح
19/12/2023 18:35:35
MENAFN19122023000117011021ID1107629030
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.