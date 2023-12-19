ورشة عمل لمراجعة الخطة التنفيذية لاستراتيجية عمل الاطفال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)- عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبالشراكة والتنسيق مع أعضاء اللجنة التنسيقية للحد من عمالة الأطفال، ورشة عمل لمراجعة تقرير إنجازات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحد من عمل هذه الفئة.
وأُطلقت هذا العام للخروج بخطة العمل التنفيذية للعام 2024، بجهود مشتركة بين المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية؛ بهدف مراعاة التغيرات والمستجدات الداخلية والخارجية التي انعكست على واقع عمل الأطفال، والتركيز على تحديث وتنفيذ التشريعات المعنية بهذا الجانب.
وجاء إعداد تقرير رصد إنجازات الخطة؛ انطلاقاً من دور المجلس في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال، والتي تؤكد على المهام المنوطة بالمجلس والمتمثلة في التعامل مع الأسرة على مستوى التخطيط الاستراتيجي ووضع السياسات والبرامج وتعديلها لتكوين فهماً أعمق لقضايا الأسرة.
واستندت منهجية إعداد التقرير الى إعداد خطة عمل تنفيذية لغايات رصد إنجازات الخطة للعام 2023 بدءً بتشكيل لجنة تنسيقية تتمثل مهامها في رصد هذه الإنجازات، وعقد اجتماعات دورية لمناقشة أهم مجريات العمل؛ ليتم تحليل النتائج وربط الإنجازات المتحققة على مستوى الخطة بمؤشرات الأداء.
وتتضمن الاستراتيجية مجموعة محاور تمثلت بالجوانب(التشريعية، الإرشاد والتوعية والتثقيف، التعليم، إدارة الحالة والدعم النفسي، المساعدة والتمكين).
ويهدف الجانب التشريعي لمواءمة وتحديث التشريعات الوطنية التي تدعم الجهود المبذولة للحد من عمل الأطفال، وفي جانب الوقاية فقد جاءت الغاية من تضمين هذا الجانب في الاستراتيجية لتعزيز البرامج الوقائية للحد من عمل هذه الفئة والتي تؤكد على جعل عمل الطفل مرفوض اجتماعيا، والتأكيد على حماية الأطفال الأكثر عرضة للاستغلال.
وجاء محور الاستجابة والتدخلات للتأكيد على تعزيز الحماية للطفل العامل وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، من خلال تنفيذ إجراءات الإطار الوطني للحد من عمل الأطفال، بالإضافة لتعزيز خدمات الحماية وبرامج الاستجابة بهذا الجانب.
وأوصى التقرير بضرورة توفير الدعم لمتابعة تنفيذ أنشطة الخطة التنفيذية، بما يحقق الغاية من الخطة، والعمل على توزيع الأنشطة الواردة في الخطة التنفيذية للعام المقبل على الجهات ذات العلاقة؛ لمواءمة الأنشطة مع الادوار والمهام الأساسية لكل جهة؛ لتكون الخطة قابلة للتنفيذ ومرتكزة على الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال، بالإضافة لبناء خارطة طريق تساعد على تفعيل التنسيق والتشبيك بين هذه الجهات.
يُذكرأنّ اللجنة التنسيقية للحد من عمل الأطفال تشكلت في ضوء إعداد وزارة العمل للاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2030، وتضم في عضويتها الجهات الرسمية والمؤسسات الوطنية والدولية ذات العلاقة، وتتمثل رسالتها في التشبيك والتنسيق بين الجهات المعنية بعمل الأطفال في الأردن؛ لضمان توحيد وتضافر الجهود وتكاملها؛ لكسب التأييد لقضايا عمل الأطفال، ولضمان أفضل استثمار للموارد لتحقيق الأهداف المرجوة ضمن رؤية وطنية مشتركة.
--(بترا)
م ها/ف ق
19/12/2023 18:26:16
MENAFN19122023000117011021ID1107629029
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