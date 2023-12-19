ورشة عمل لمراجعة الخطة التنفيذية لاستراتيجية عمل الاطفال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبالشراكة والتنسيق مع أعضاء اللجنة التنسيقية للحد من عمالة الأطفال، ورشة عمل لمراجعة تقرير إنجازات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحد من عمل هذه الفئة.

وأُطلقت هذا العام للخروج بخطة العمل التنفيذية للعام 2024، بجهود مشتركة بين المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية؛ بهدف مراعاة التغيرات والمستجدات الداخلية والخارجية التي انعكست على واقع عمل الأطفال، والتركيز على تحديث وتنفيذ التشريعات المعنية بهذا الجانب.

وجاء إعداد تقرير رصد إنجازات الخطة؛ انطلاقاً من دور المجلس في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال، والتي تؤكد على المهام المنوطة بالمجلس والمتمثلة في التعامل مع الأسرة على مستوى التخطيط الاستراتيجي ووضع السياسات والبرامج وتعديلها لتكوين فهماً أعمق لقضايا الأسرة.

واستندت منهجية إعداد التقرير الى إعداد خطة عمل تنفيذية لغايات رصد إنجازات الخطة للعام 2023 بدءً بتشكيل لجنة تنسيقية تتمثل مهامها في رصد هذه الإنجازات، وعقد اجتماعات دورية لمناقشة أهم مجريات العمل؛ ليتم تحليل النتائج وربط الإنجازات المتحققة على مستوى الخطة بمؤشرات الأداء.

وتتضمن الاستراتيجية مجموعة محاور تمثلت بالجوانب(التشريعية، الإرشاد والتوعية والتثقيف، التعليم، إدارة الحالة والدعم النفسي، المساعدة والتمكين).

ويهدف الجانب التشريعي لمواءمة وتحديث التشريعات الوطنية التي تدعم الجهود المبذولة للحد من عمل الأطفال، وفي جانب الوقاية فقد جاءت الغاية من تضمين هذا الجانب في الاستراتيجية لتعزيز البرامج الوقائية للحد من عمل هذه الفئة والتي تؤكد على جعل عمل الطفل مرفوض اجتماعيا، والتأكيد على حماية الأطفال الأكثر عرضة للاستغلال.

وجاء محور الاستجابة والتدخلات للتأكيد على تعزيز الحماية للطفل العامل وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، من خلال تنفيذ إجراءات الإطار الوطني للحد من عمل الأطفال، بالإضافة لتعزيز خدمات الحماية وبرامج الاستجابة بهذا الجانب.

وأوصى التقرير بضرورة توفير الدعم لمتابعة تنفيذ أنشطة الخطة التنفيذية، بما يحقق الغاية من الخطة، والعمل على توزيع الأنشطة الواردة في الخطة التنفيذية للعام المقبل على الجهات ذات العلاقة؛ لمواءمة الأنشطة مع الادوار والمهام الأساسية لكل جهة؛ لتكون الخطة قابلة للتنفيذ ومرتكزة على الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال، بالإضافة لبناء خارطة طريق تساعد على تفعيل التنسيق والتشبيك بين هذه الجهات.

يُذكرأنّ اللجنة التنسيقية للحد من عمل الأطفال تشكلت في ضوء إعداد وزارة العمل للاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2030، وتضم في عضويتها الجهات الرسمية والمؤسسات الوطنية والدولية ذات العلاقة، وتتمثل رسالتها في التشبيك والتنسيق بين الجهات المعنية بعمل الأطفال في الأردن؛ لضمان توحيد وتضافر الجهود وتكاملها؛ لكسب التأييد لقضايا عمل الأطفال، ولضمان أفضل استثمار للموارد لتحقيق الأهداف المرجوة ضمن رؤية وطنية مشتركة.

--(بترا)

م ها/ف ق

19/12/2023 18:26:16