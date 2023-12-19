مركز حمدي منكو ينظم محاضرة توعوية عن الزلازل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- نظم مركز حمدي منكو للبحوث العلمية، اليوم الثلاثاء، محاضرة توعوية عن الزلازل والنشاط الزلزالي في المنطقة، بحضور مدير المركز الدكتور رضا الخوالدة، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة والباحثين.

وركزت المحاضرة التي قدمها أستاذ كرسي أبحاث الحسن بن طلال للاستدامة شاغل كرسي اليونسكو لعلوم الأرض والمجتمع الدكتور إيان ستيوارت، على التعريف بمفهوم الزلازل ومخاطرها وكيفية تجنبها، إذ تعد من الكوارث الطبيعية وذات دمار شامل على الطبيعة والإنسان، ما يؤدي إلى خسائر تستمر أضرارها في ملاحقة البشر لفترة طويلة.

وعرض ستيورات لتاريخ الزلازل منذ القدم، والمناطق التي تحدث فيها، مشيرا إلى الاعتراف بمنطقة الشرق الأوسط منذ فترة طويلة بوصفها منطقة نشطة زلزاليًّا.

واكد أن معظم دول المنطقة، ما تزال غير مستعدة لمواجهة تهديد الزلازل، لافتا إلى أن الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا هذا العام، كان بمثابة نداء تنبيه زلزالي يحثّ على اتباع نهج متكامل لمواجهة هذا التهديد.

--(بترا)





ص خ/ ن ح





19/12/2023 18:18:58