مركز حمدي منكو ينظم محاضرة توعوية عن الزلازل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)- نظم مركز حمدي منكو للبحوث العلمية، اليوم الثلاثاء، محاضرة توعوية عن الزلازل والنشاط الزلزالي في المنطقة، بحضور مدير المركز الدكتور رضا الخوالدة، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة والباحثين.
وركزت المحاضرة التي قدمها أستاذ كرسي أبحاث الحسن بن طلال للاستدامة شاغل كرسي اليونسكو لعلوم الأرض والمجتمع الدكتور إيان ستيوارت، على التعريف بمفهوم الزلازل ومخاطرها وكيفية تجنبها، إذ تعد من الكوارث الطبيعية وذات دمار شامل على الطبيعة والإنسان، ما يؤدي إلى خسائر تستمر أضرارها في ملاحقة البشر لفترة طويلة.
وعرض ستيورات لتاريخ الزلازل منذ القدم، والمناطق التي تحدث فيها، مشيرا إلى الاعتراف بمنطقة الشرق الأوسط منذ فترة طويلة بوصفها منطقة نشطة زلزاليًّا.
واكد أن معظم دول المنطقة، ما تزال غير مستعدة لمواجهة تهديد الزلازل، لافتا إلى أن الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا هذا العام، كان بمثابة نداء تنبيه زلزالي يحثّ على اتباع نهج متكامل لمواجهة هذا التهديد.
--(بترا)
ص خ/ ن ح
19/12/2023 18:18:58
MENAFN19122023000117011021ID1107629027
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