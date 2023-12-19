الصحة العالمية: ما يجري في غزة شاهد حقيقي لمعنى الأزمة في الإنسانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)-وفاء زيناتيه- قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، إن ما يجري في قطاع غزة شاهد حيّ وحقيقي لمعنى "الأزمة في الإنسانية".

ودعا المنظري، كل القيادات السياسية المؤثرة والفعالة في المجتمع الدولي أن يتحملوا مسؤولياتهم بالتدخل الفوري لوقف الحرب في غزة والكارثة الإنسانية والصحية التي تحدث فيها.

وأشار المنظري، في كلمة له خلال الإحاطة الإعلامية التي نظّمها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، اليوم الثلاثاء، بشأن حالة الطوارئ الصحية بالإقليم، إلى أنه، ولأول مرة، هناك تقارير عن اعتراض الأهالي في قطاع غزة للشاحنات التي تحمل الطعام قبل تسليمها؛ وهو أمر لم يحدث من قبل، ويدل على وطأة الجوع في غزة.

ووفقًا لتقييم نشره برنامج الأغذية العالمي اخيرا، فإن أكثر من 90 بالمئة من الأسر تنام وهي لا تجد ما يخفّف جوعَها، و63 بالمئة منها تقضي يومًا كاملًا بلا طعام، وفقا للمنظري.

وذكّر أن المنظمة دعت باستمرار، وما زالت تدعو، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار بقطاع غزة؛ فمنذ أسابيع، والمدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يحذِّر من أن الأحوال المعيشية وافتقاد الرعاية الصحية يمكن أن يؤديا إلى وفيات تفوق الوفيات التي تسببها القنابل.

بدوره، قال مدير برنامج الطوارئ بمكتب المنظمة الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برينان: "كان هناك 36 مستشفى يعمل قبل اندلاع الصراع بقطاع غزة، والآن هناك 9 مستشفيات تعمل بشكلٍ جزئي كلها في الجنوب، و 4 مستشفيات تعمل بالحد الأدنى من طاقتها في الشمال."

وحذّر برينان، من أنه "قد تظهر المزيد من حالات العدوى بسبب اكتظاظ الأشخاص، وعدم وجود صرف صحي، وعدم توفر الغذاء والماء، وتعطُّل برامج التطعيم".

أمّا مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي للمنظمة، الدكتورة رنا الحجة، فأكّدت أنه بدون الغذاء والماء، هناك خطر حدوث مجاعة في غزة.

وأضافت الحجة "نحتاج إلى تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وفي جميع أنحائها على نحو مستمرٍ ومُستدام".

وفيما يتعلق بتوفير اللقاحات للأطفال في غزة، قالت الحجة: "كانت نسبة التغطية باللقاحات في الأراضي الفلسطينية المُحتلة تبلغ في السابق 100 بالمئة تقريبًا، وفي الشهور الثلاثة الأخيرة، تعذَّر حصول الأطفال على اللقاحات".

وأشارت إلى أن المنظمة تعمل مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) وغيرهم من الشركاء لتأمين وصول هذه اللقاحات للقطاع، ومن المتوقع أن تصل أول شحنة لقاحات لمنطقة رفح في 23 من الشهر الحالي، وهناك شحنة أخرى ستصل في أل 28 منه.

وأشارت الحجة إلى أن أحد الأطباء العاملين لدى الأونروا الذين غادورا قطاع غزة، اخيرا، وصف الوضع هناك بأنه يشبه "نهاية العالم"؛ موضحة أن هناك أكثر من مليون شخص يعيشون في مرافق الرعاية الصحية وفي الملاجئ. ويساور المنظمة القلق من انتشار الأمراض المُعدية.

إلى ذلك قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المُحتلَّة، الدكتور ريك بيبركورن، إن الهجمات على الرعاية الصحية في قطاع مثيرةٌ للقلق بدرجة بالغة، مؤكدا الحاجة إلى حماية الخدمات الصحية التي تواجه الكثير من الصعوبات، وتعزيزها وحمايتها.

وأضاف بيبركورن "نرى حيزًا إنسانيًا مُعقدًا، بل ويكادُ يتقلص؛ فالأعمال العدائية والعمليات العسكرية جعلت تنفيذ عمليات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، أمرًا صعبًا".

وقال: "نود أن نرى بعثتين كل يوم إلى شمال غزة لأن هناك الكثيرين ممن يحتاجون إلى الدعم في تلك المنطقة".

وبالنسبة للوضع في السودان، أعرب المنظري عن قلق المنظمة البالغ بسبب التدهور السريع للموقف في السودان، الذي يشهد الآن أكبر موجة نزوح للأطفال في العالم.

فبعد 8 أشهر من تفاقم النزاع، أصبح النظام الصحي مُنهَكًا إلى حد الانهيار، لأن قدرات هذا النظام تتراجع في وقت تزيد فيه الاحتياجات زيادة بالغة.

وبحسب المنظري، يعاني ملايين السودانيين من جوع وصل إلى حد الكارثة؛ فهناك ما يقرب من 17.7 مليون إنسان في شتى أنحاء السودان يعانون من انعدام تام في الأمن الغذائي، منهم 4.9 ملايين على شفا المجاعة.

وفي حين أصبحت الفظائع الجماعية في السودان أمرًا معتادًا، فإن الكوليرا، التي يمكن أن تقتل في غضون ساعات، تنتشر في 9 بلدان في إقليمنا، وتؤثر على الأطفال دون سن الخامسة أكثر من غيرهم.

ففي السودان وحده، انتشرت فاشية الكوليرا الفتاكة في 9 ولايات من أصل 18 ولاية في البلاد؛ وأقل ما تُوصف به فاشية الكوليرا هو أنها تبعث على القلق الشديد.

وأكّد أن إقليم شرق المتوسط يستحق التعاطف من العالم، وأن ينظر المجتمع العالمي إلى شعوب هذا الإقليم على أنهم بشر، وليس مجرد أرقام تتغير على شاشات التلفزيون.

وقال المنظري: "ونحتاج من دول الإقليم، ولا سيَّما تلك التي تتمتع بالاستقرار الاقتصادي، مثل دول الخليج، أن تدعم بقية الدول الأعضاء التي تمر بأوقات عصيبة تجعلها في أشد الحاجة إلى الدعم".

--(بترا)

وز/ف ق

19/12/2023 18:18:14