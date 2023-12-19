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فوزان للحسين والفيصلي في الأسبوع الأخير من دوري المحترفين

12/19/2023 2:37:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)-انطلقت اليوم الثلاثاء، منافسات الأسبوع الحادي عشر والأخير من مرحلة الذهاب لدوري المحترفين لكرة القدم.

وعزز الحسين إربد صدارة الدوري بعد فوزه على سحاب في اللقاء الذي أقيم على ستاد الحسن في إربد، بهدفين دون رد سجلهم عبدالعزيز نداي ومحمود مرضي.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت على ستاد عمان، تفوق الفيصلي على فريق شباب الأردن بهدف دون رد سجله يوسف ابو جلبوش.

وبهذه النتائج، حافظ الحسين إربد على صدارة الدوري بـ28 نقطة، فيما رفع الفيصلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد سحاب عند 8 نقاط في المركز الأخير وشباب الاردن في المركز الخامس عند 13 نقطة.

وتستكمل المباريات يوم غد الأربعاء، بلقاء السلط ومغير السرحان، على أن تختتم منافسات الأسبوع الحادي عشر يوم الخميس المقبل بلقاء معان مع الأهلي ، والرمثا مع الجليل.

--(بترا)


ض ع/ ف م

19/12/2023 18:07:27

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