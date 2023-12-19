فوزان للحسين والفيصلي في الأسبوع الأخير من دوري المحترفين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)-انطلقت اليوم الثلاثاء، منافسات الأسبوع الحادي عشر والأخير من مرحلة الذهاب لدوري المحترفين لكرة القدم.
وعزز الحسين إربد صدارة الدوري بعد فوزه على سحاب في اللقاء الذي أقيم على ستاد الحسن في إربد، بهدفين دون رد سجلهم عبدالعزيز نداي ومحمود مرضي.
وفي المباراة الثانية التي أقيمت على ستاد عمان، تفوق الفيصلي على فريق شباب الأردن بهدف دون رد سجله يوسف ابو جلبوش.
وبهذه النتائج، حافظ الحسين إربد على صدارة الدوري بـ28 نقطة، فيما رفع الفيصلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد سحاب عند 8 نقاط في المركز الأخير وشباب الاردن في المركز الخامس عند 13 نقطة.
وتستكمل المباريات يوم غد الأربعاء، بلقاء السلط ومغير السرحان، على أن تختتم منافسات الأسبوع الحادي عشر يوم الخميس المقبل بلقاء معان مع الأهلي ، والرمثا مع الجليل.
--(بترا)
ض ع/ ف م
19/12/2023 18:07:27
MENAFN19122023000117011021ID1107629025
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