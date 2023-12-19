المهندسين الزراعيين تؤكد فخرها بجهود القوات المسلحة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- أكد مجلس نقابة المهندسين الزراعيين، فخره واعتزازه بجهود القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في التصدي للمحاولات البائسة لتهديد أمن واستقرار المملكة خصوصاً على الحدود الشمالية.

وأضاف المجلس في بيان اليوم الثلاثاء، أن "رسالتنا لكل الحاقدين والمتربصين بممكلتنا "لا تختبروا صبر الأردن" وقدرته في الدفاع عن حدوده وأراضيه، فإن وحدة شعبه وقيادته في خندق واحد ضد كل فرد أو مخطط داخلي أو خارجي تسول له نفسه الآثمة إلحاق ضرر أو سوء بأرضنا أو شعبنا أو قيادتنا الهاشمية".

وشدد البيان على أن الأردن بقيادته، وانطلاقاً من واجبه وإرثه التاريخي والشرعي، يؤدي دروا هاما وفاعلا في المنطقة بأسرها، لا يمكن تجاوزه ويحظى باحترام وتقدير العالم أجمعه، وأن الأردن يقف بالمرصاد بجيشه وشعبه وقيادته لكل عدو آثم يريده بسوء.

وذكر مجلس النقابة، أن حرب المواد المخدرة التي يخوضها الأردن في كل يوم هي حرب متعدية لجميع الأطراف في المنطقة والعالم، ولابد لها من اتحاد وتوافق عالمي لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد المجتمعات والدول والأفراد، و إلا ستدخل المنطقة بأسرها والعالم من بعدها في نفق مظلم نهايته الخراب الدمار للجميع.

وختم المجلس بيانه، :أننا نفخر بالجهود العظيمة التي تبذلها قواتنا المسلحة -الجيش العربي كرأس حربة في هذه الحرب المستمرة على مدار الساعة، تجعل من حدودنا مقبرة للمعتدين ومن ورائهم".

--(بترا)

ع ح/ ف م/ف ق

19/12/2023 18:06:01