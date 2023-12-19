المهندسين الزراعيين تؤكد فخرها بجهود القوات المسلحة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)- أكد مجلس نقابة المهندسين الزراعيين، فخره واعتزازه بجهود القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في التصدي للمحاولات البائسة لتهديد أمن واستقرار المملكة خصوصاً على الحدود الشمالية.
وأضاف المجلس في بيان اليوم الثلاثاء، أن "رسالتنا لكل الحاقدين والمتربصين بممكلتنا "لا تختبروا صبر الأردن" وقدرته في الدفاع عن حدوده وأراضيه، فإن وحدة شعبه وقيادته في خندق واحد ضد كل فرد أو مخطط داخلي أو خارجي تسول له نفسه الآثمة إلحاق ضرر أو سوء بأرضنا أو شعبنا أو قيادتنا الهاشمية".
وشدد البيان على أن الأردن بقيادته، وانطلاقاً من واجبه وإرثه التاريخي والشرعي، يؤدي دروا هاما وفاعلا في المنطقة بأسرها، لا يمكن تجاوزه ويحظى باحترام وتقدير العالم أجمعه، وأن الأردن يقف بالمرصاد بجيشه وشعبه وقيادته لكل عدو آثم يريده بسوء.
وذكر مجلس النقابة، أن حرب المواد المخدرة التي يخوضها الأردن في كل يوم هي حرب متعدية لجميع الأطراف في المنطقة والعالم، ولابد لها من اتحاد وتوافق عالمي لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد المجتمعات والدول والأفراد، و إلا ستدخل المنطقة بأسرها والعالم من بعدها في نفق مظلم نهايته الخراب الدمار للجميع.
وختم المجلس بيانه، :أننا نفخر بالجهود العظيمة التي تبذلها قواتنا المسلحة -الجيش العربي كرأس حربة في هذه الحرب المستمرة على مدار الساعة، تجعل من حدودنا مقبرة للمعتدين ومن ورائهم".
--(بترا)
ع ح/ ف م/ف ق
19/12/2023 18:06:01
MENAFN19122023000117011021ID1107629024
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