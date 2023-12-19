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عودة رحلة للملكية الأردنية إلى المطار بعد ساعة من إقلاعها

12/19/2023 2:37:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19كانون الأول (بترا)- أوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، أن رحلة الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 111 RJ التي كانت متوجهة نحو لندن، عادت لمدرجات مطار الملكة علياء الدولي بعد نحو أقل من ساعة على إقلاعها، بعد أن بدأ مسافر من جنسية عربية، بالصراخ وإزعاج الركاب.
فيما أشارت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية في بيان، اليوم الثلاثاء إلى أن رحلتها اضطرت للعودة بعد قرابة 25 دقيقة من إقلاعها، بسبب راكب أبدى تصرفات غير طبيعية، مؤكدة حرصها على سلامة ركابها، وعدم التهاون في التعامل مع أي إجراء يضمن سلامة وراحة المسافرين.
--(بترا)
ع ن/ ف م/ف ق
19/12/2023 18:03:00

MENAFN19122023000117011021ID1107629023

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