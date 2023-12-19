عودة رحلة للملكية الأردنية إلى المطار بعد ساعة من إقلاعها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19كانون الأول (بترا)- أوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، أن رحلة الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 111 RJ التي كانت متوجهة نحو لندن، عادت لمدرجات مطار الملكة علياء الدولي بعد نحو أقل من ساعة على إقلاعها، بعد أن بدأ مسافر من جنسية عربية، بالصراخ وإزعاج الركاب.
فيما أشارت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية في بيان، اليوم الثلاثاء إلى أن رحلتها اضطرت للعودة بعد قرابة 25 دقيقة من إقلاعها، بسبب راكب أبدى تصرفات غير طبيعية، مؤكدة حرصها على سلامة ركابها، وعدم التهاون في التعامل مع أي إجراء يضمن سلامة وراحة المسافرين.
--(بترا)
ع ن/ ف م/ف ق
19/12/2023 18:03:00
MENAFN19122023000117011021ID1107629023
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