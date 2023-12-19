وزارة الثقافة تطلق مشروع مكتبة الأسرة من بلدية ام الرصاص

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- تطلق وزارة الثقافة مشروع مكتبة الأسرة الأردنية في الفترة من 24 وحتى 28 الشهر الحالي من مركز بلدية أم الرصاص في لواء الجيزة في عمان.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، يستهدف المشروع جميع مستويات وفئات الأسرة العمرية، ويرمي إلى نشر الوعي المعرفي، وفكر الوسطية والاعتدال، وبناء العقل النقدي، وتنمية روح الاعتزاز بالهوية الوطنية عبر تأصيل عادة القراءة في المجتمع الأردني، من خلال توفير طائفة واسعة من كتب الصغار والكبار بأسعار رمزية، تحقيقا لمبدأ المشروع وهو "مكتبة لكل بيت".

وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إن المشروع الذي أطلق عام 2007 برعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله، يعد من أهم وأبرز مشروعات الوزارة، التي تسعى إلى تشجيع القراءة، وهو جزء من الصناعات الثقافية الإبداعية.

وأضافت، أن مكتبة الأسرة أصدرت مئات العناوين في الآداب والعلوم والمعارف العامة التي تصب في التنمية المجتمعية الشاملة وخدمة المجتمع والارتقاء بالوعي، معبرة عن شكرها لشركاء المشروع المهم الذي امتد على نحو عقدين من الزمان.

من جهته، قال مدير المشروع الدكتور سالم الدهام، إن وزارة الثقافة تسعى عبر هذا المشروع لبناء مجتمع واع مثقف يدرك أهمية القراءة الواعية القائمة على التفاعل مع المقروء بوصفه رأيا ووجهة نظر تقبل الحوار والنقد، انطلاقا من إيمان الوزارة بدور الكتاب المؤثر في رقي الأمم وتقدمها، وإيجاد التناغم الحسي بين الفكر والوجدان الإنساني الذي يصاغ من خلال الفكر والأدب والفلسفة في سياق الولاء للوطن قيادة وشعبا وأرضا.

ولفت الدهام إلى أن الوزارة حرصت على أن تكون خطة المشروع شاملة وممتدة في المدن والقرى والبوادي والأرياف؛ لتصل إلى جميع الفئات المستهدفة في محافظات المملكة كافة عبر توزيع مراكز بيع إصدارات المشروع توزيعا متوازنا ومبرمجا، تحقيقا لمبدأ التوازن والعدالة في إتاحة الفرصة لأبناء الوطن على امتداد حدود المملكة للإفادة من أهداف هذا المشروع، وتسهيلا عليهم.

يذكر أن إصدارات المشروع الذي تنظمه الوزارة تحت عنوان مهرجان القراءة للجميع في الفترة من 24 إلى 28 الشهر الحالي، تتضمن 65 عنوانا تتنوع بين حقول الدراسات في التراث العربي الإسلامي، والتراث الأردني، والفلسفة والمعارف العامة، والآداب والفنون المحلية والعربية والعالمية، والعلوم والتكنولوجيا، والتاريخ والحضارة، وأدب الأطفال والفتيان الذي كان نصيبه من هذه المكتبة 17كتابا، ويتراوح سعر الكتاب الواحد بين 25-35 قرشا، وتتحمل الوزارة الفروق الكبيرة بين سعر البيع وسعر الكلفة، إضافة إلى حقوق الملكية الفكرية، تحقيقا لمبدأ التزام الحكومة بواجبها في نشر الوعي والمعرفة في المجتمع الأردني.

--(بترا)

م ت/م ف/ف ق

19/12/2023 18:00:44