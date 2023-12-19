وزيرة الثقافة تزور معرض ومتحف السيرة النبوية في مقر الإيسيسكو

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- زارت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الثلاثاء، المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي يحتضنه مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في الرباط.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، استمعت الوزيرة خلال الزيارة إلى شروحات مفصلة حول ما تتضمنه أجنحة وأقسام المعرض المختلفة، وتقنيات العرض الحديثة، التي تروي وتوثق بالتفصيل سيرة رسولنا عليه الصلاة والسلام، وتنقل الزائر افتراضيا إلى زمن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.

وأشادت النجار بما يقدمه المعرض من معارف حول الحضارة الإسلامية والسيرة النبوية بطريقة مبسطة تخاطب جميع الفئات وتسافر بالزائرين عبر الزمن.

ويذكر أن المعرض والمتحف ثمرة شراكة استراتيجية بين منظمة الإيسيسكو ورابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية وهو النسخة الأولى لمعارض ومتاحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية خارج المملكة العربية السعودية.

--(بترا)

م ت/ن ح

19/12/2023 17:32:52