وزيرة الثقافة تزور معرض ومتحف السيرة النبوية في مقر الإيسيسكو

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)- زارت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الثلاثاء، المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي يحتضنه مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في الرباط.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، استمعت الوزيرة خلال الزيارة إلى شروحات مفصلة حول ما تتضمنه أجنحة وأقسام المعرض المختلفة، وتقنيات العرض الحديثة، التي تروي وتوثق بالتفصيل سيرة رسولنا عليه الصلاة والسلام، وتنقل الزائر افتراضيا إلى زمن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.
وأشادت النجار بما يقدمه المعرض من معارف حول الحضارة الإسلامية والسيرة النبوية بطريقة مبسطة تخاطب جميع الفئات وتسافر بالزائرين عبر الزمن.
ويذكر أن المعرض والمتحف ثمرة شراكة استراتيجية بين منظمة الإيسيسكو ورابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية وهو النسخة الأولى لمعارض ومتاحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية خارج المملكة العربية السعودية.
--(بترا)
م ت/ن ح
19/12/2023 17:32:52
MENAFN19122023000117011021ID1107629021
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