إصابة 29 جنديا إسرائيليا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)- أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة 29 جنديا في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وسط اشتباكات بين جنود الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية في محاور مختلفة من قطاع غزة.
وفي السياق، أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من 2800 جندي إسرائيلي يتلقون العلاج في قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع منذ بداية الحرب على غزة.
وبحسب الصحيفة، قالت رئيسة قسم التأهيل في الجيش الإسرائيلية، اليوم، إن 18بالمئة من الجنود الإسرائيليين المصابين يعانون من أعراض نفسية.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ف م
19/12/2023 17:31:12
MENAFN19122023000117011021ID1107629020
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