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إصابة 29 جنديا إسرائيليا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

12/19/2023 2:37:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة 29 جنديا في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وسط اشتباكات بين جنود الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية في محاور مختلفة من قطاع غزة.
وفي السياق، أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من 2800 جندي إسرائيلي يتلقون العلاج في قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع منذ بداية الحرب على غزة.
وبحسب الصحيفة، قالت رئيسة قسم التأهيل في الجيش الإسرائيلية، اليوم، إن 18بالمئة من الجنود الإسرائيليين المصابين يعانون من أعراض نفسية.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ف م
19/12/2023 17:31:12

MENAFN19122023000117011021ID1107629020

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