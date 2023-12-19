الغذاء والدواء تلتقي ممثلي المنشآت السياحية في البترا

MENAFN - Jordan News Agency)

لواء البترا 19 كانون الأول (بترا)- أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات خلال لقائه ممثلي المنشآت السياحية في البترا اليوم الثلاثاء، ضرورة الحفاظ على سمعة وجودة الغذاء الأردني في المنشآت الغذائية السياحية.

وأشار إلى أن إقليم البترا أحد النماذج السياحية الناجحة، مؤكدا ضرورة الحفاظ على تقديم الخدمات الغذائية والصحية المناسبة للمواطنين في اللواء ولزوار المدينة من مختلف أنحاء العالم كجزء لا يتجزأ من الترويج السياحي للمملكة بشكل عام.

ولفت مهيدات أثناء استضافته من قبل سلطة إقليم البترا التنموي السياحي إلى جهود المؤسسة في تطوير منظومة التفتيش وتعزيز البرامج التوعوية وبرامج الرقابة الذاتية في المنشآت الغذائية السياحية في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وصولا لأعلى معايير جودة وسلامة الغذاء، ما يعزز سمعة الغذاء الأردني.

وبين أن المؤسسة ملتزمة بمتابعة واستطلاع سبل دعم وتحفيز القطاع الممكنة على أرض الواقع، وبما يسهم في جذب الاستثمار ورفد عجلة الاقتصاد الوطني، لافتا إلى الخصوصية السياحية والاقتصادية التي تحظى بها مدينة البترا ما يستدعي تكاتف الجهود لتعزيز جودة وسلامة الغذاء لأبناء مدينة البترا وزوارها ومرتادي المنشآت الغذائية السياحة في البترا.

بدوره، أشار نائب رئيس مجلس المفوضين ومفوض المحمية والسياحة في السلطة الدكتور إسماعيل أبو عامود، إلى تطوير تقديم خدمة الغذاء في المنشآت السياحية في لواء البترا، ومنح التراخيص والشهادات اللازمة للنشاطات المنزلية للمحافظة على جودة الغذاء المقدم.

وأضاف، أن السلطة والمؤسسة تعملان بتشاركية لتعزيز الجهود الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات والاستفادة منها من قبل متلقي الخدمة في البترا، وللأهمية السياحية التي تتمتع بها المدينة وأثرها الذي ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه سيجري عقد ورشات عمل مختلفة للمنشآت المعنية بتقديم الغذاء في البترا.

وجاء اللقاء في ختام جولة ميدانية شملت سلسلة لقاءات واجتماعات في عدة محافظات في إقليم الجنوب خرجت بتوصيات بناءة.

--(بترا)

ص أ/م ف/ف ق

19/12/2023 17:23:20