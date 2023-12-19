الغذاء والدواء تلتقي ممثلي المنشآت السياحية في البترا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لواء البترا 19 كانون الأول (بترا)- أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات خلال لقائه ممثلي المنشآت السياحية في البترا اليوم الثلاثاء، ضرورة الحفاظ على سمعة وجودة الغذاء الأردني في المنشآت الغذائية السياحية.
وأشار إلى أن إقليم البترا أحد النماذج السياحية الناجحة، مؤكدا ضرورة الحفاظ على تقديم الخدمات الغذائية والصحية المناسبة للمواطنين في اللواء ولزوار المدينة من مختلف أنحاء العالم كجزء لا يتجزأ من الترويج السياحي للمملكة بشكل عام.
ولفت مهيدات أثناء استضافته من قبل سلطة إقليم البترا التنموي السياحي إلى جهود المؤسسة في تطوير منظومة التفتيش وتعزيز البرامج التوعوية وبرامج الرقابة الذاتية في المنشآت الغذائية السياحية في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وصولا لأعلى معايير جودة وسلامة الغذاء، ما يعزز سمعة الغذاء الأردني.
وبين أن المؤسسة ملتزمة بمتابعة واستطلاع سبل دعم وتحفيز القطاع الممكنة على أرض الواقع، وبما يسهم في جذب الاستثمار ورفد عجلة الاقتصاد الوطني، لافتا إلى الخصوصية السياحية والاقتصادية التي تحظى بها مدينة البترا ما يستدعي تكاتف الجهود لتعزيز جودة وسلامة الغذاء لأبناء مدينة البترا وزوارها ومرتادي المنشآت الغذائية السياحة في البترا.
بدوره، أشار نائب رئيس مجلس المفوضين ومفوض المحمية والسياحة في السلطة الدكتور إسماعيل أبو عامود، إلى تطوير تقديم خدمة الغذاء في المنشآت السياحية في لواء البترا، ومنح التراخيص والشهادات اللازمة للنشاطات المنزلية للمحافظة على جودة الغذاء المقدم.
وأضاف، أن السلطة والمؤسسة تعملان بتشاركية لتعزيز الجهود الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات والاستفادة منها من قبل متلقي الخدمة في البترا، وللأهمية السياحية التي تتمتع بها المدينة وأثرها الذي ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه سيجري عقد ورشات عمل مختلفة للمنشآت المعنية بتقديم الغذاء في البترا.
وجاء اللقاء في ختام جولة ميدانية شملت سلسلة لقاءات واجتماعات في عدة محافظات في إقليم الجنوب خرجت بتوصيات بناءة.
--(بترا)
ص أ/م ف/ف ق
19/12/2023 17:23:20
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