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20 كاسحة ثلوج جديدة تنضم إلى آليات الأشغال

12/19/2023 2:37:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)-تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم الثلاثاء، 20 كاسحة ثلوج جديدة، انضمت إلى آليات الوزارة، استعدادا لموسم الشتاء.
واطلع أبو السمن، خلال جولة في مديرية المشاغل والآلات التابعة للوزارة، على واقع عمل المديرية ومهامها، واستمع إلى إيجاز من المعنيين حول سير الاعمال والتحديات والمعيقات التي تواجههم ومقترحاتهم لتجويد الأعمال والارتقاء.
ويأتي استلام الكاسحات في اطار استعدادات الوزارة لموسم الشتاء، واستجابة لخطة عملها لهذة الغاية التي تضمنت تجهيز 410 آليات موزعة على مختلف محافظات المملكة للعمل مع 119 فريقا ميدانيا.
وكانت الوزارة أعدت رقما موحدا لشكاوى وبلاغات الأشغال على الرقم (106) وجهزت أنظمة لمتابعة البلاغات والشكاوي الالكترونية (ORSN)، وأنظمة تتبع للمركبات والكاميرات وربط جميع المعلومات على نظام (GIS).
- -(بترا)
م ح/ ن ح/ف ق
19/12/2023 17:00:27

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