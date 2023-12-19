صحة الأعيان تزور الهيئة الخيرية الهاشمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 19 كانون الأول (بترا)- أشادت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، بدور الهيئة الخيرية الهاشمية التي تعد المظلة الأردنية الوحيدة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم ابو سالم، ومحطة استقبال المساعدات من المنظمات الدولية والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان، للهيئة وحضور مقرر اللجنة العين إبراهيم الطراونة، والأعيان جميل النمري، مازن الدروزة، ويوسف القسوس، وزهير ابو فارس، وميسون العتوم، ورئيس لجنة العمل والتنمية في المجلس العين عيسى حيدر مراد.

وقال الحسبان إن زيارة اللجنة جاءت إنطلاقًا من إيمانها بأهمية التشبيك مع القطاع الخاص، والتواصل مع جميع الشركات المعنية، موضحًا أن مجلس الأعيان قام بالتبرع بمبلغ 50 ألف دينار، من صندوق التكافل التابع للمجلس.

وتحدث عن الموقف الثابت للأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، حيال القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، لتمكينه من إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفضه للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار الحسبان إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد وسعيهما المتواصل لتوفير جميع المستلزمات والمساعدات والأدوية لأبناء قطاع غزة، مؤكدًا أن الأردن كان من آوائل الدول في استقبال اللاجئين وإرسال المساعدات لأهل غزة، التي يصل حجمها إلى نحو 7 ملايين دينار.

ولفت إلى المشاريع والبرامج التي تنفذها الهيئة ومن أهمها بنك الملابس، إلى جانب دورات الهيئة المكثفة في تدريب وتأهيل العديد من العاملين في مختلف القطاعات، التي تخدم المجتمع المحلي.

من جهته، عبر أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، عن تقديره لدعم المجلس واللجنة لحملة أهلنا في غزة التي أطلقتها الهيئة، منوهًا إلى أن مبادرة اللجنة ليست بغريبة عن المجلس ولجانه.

وقال إن الهيئة مستمرة في استقبال التبرعات النقدية والعينية، وعبر مختلف الطرق والوسائل، التي منها حسابها البنكي وتطبيق "اي فواتيركم" والمحافظ الإلكترونية المختلفة وخدمة "كليك"، أو من خلال مراكز الهيئة في المحافظات.

--(بترا)

م ش/م ف/ف ق

19/12/2023 16:57:50