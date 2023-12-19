صحة الأعيان تزور الهيئة الخيرية الهاشمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 19 كانون الأول (بترا)- أشادت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، بدور الهيئة الخيرية الهاشمية التي تعد المظلة الأردنية الوحيدة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم ابو سالم، ومحطة استقبال المساعدات من المنظمات الدولية والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال زيارة اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان، للهيئة وحضور مقرر اللجنة العين إبراهيم الطراونة، والأعيان جميل النمري، مازن الدروزة، ويوسف القسوس، وزهير ابو فارس، وميسون العتوم، ورئيس لجنة العمل والتنمية في المجلس العين عيسى حيدر مراد.
وقال الحسبان إن زيارة اللجنة جاءت إنطلاقًا من إيمانها بأهمية التشبيك مع القطاع الخاص، والتواصل مع جميع الشركات المعنية، موضحًا أن مجلس الأعيان قام بالتبرع بمبلغ 50 ألف دينار، من صندوق التكافل التابع للمجلس.
وتحدث عن الموقف الثابت للأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، حيال القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، لتمكينه من إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفضه للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار الحسبان إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد وسعيهما المتواصل لتوفير جميع المستلزمات والمساعدات والأدوية لأبناء قطاع غزة، مؤكدًا أن الأردن كان من آوائل الدول في استقبال اللاجئين وإرسال المساعدات لأهل غزة، التي يصل حجمها إلى نحو 7 ملايين دينار.
ولفت إلى المشاريع والبرامج التي تنفذها الهيئة ومن أهمها بنك الملابس، إلى جانب دورات الهيئة المكثفة في تدريب وتأهيل العديد من العاملين في مختلف القطاعات، التي تخدم المجتمع المحلي.
من جهته، عبر أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، عن تقديره لدعم المجلس واللجنة لحملة أهلنا في غزة التي أطلقتها الهيئة، منوهًا إلى أن مبادرة اللجنة ليست بغريبة عن المجلس ولجانه.
وقال إن الهيئة مستمرة في استقبال التبرعات النقدية والعينية، وعبر مختلف الطرق والوسائل، التي منها حسابها البنكي وتطبيق "اي فواتيركم" والمحافظ الإلكترونية المختلفة وخدمة "كليك"، أو من خلال مراكز الهيئة في المحافظات.
--(بترا)
م ش/م ف/ف ق
19/12/2023 16:57:50
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