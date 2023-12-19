الخارجية: لا يوجد أردنيين بين المصابين بزلزال قانسو الصينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 19كانون الأول (بترا)- أكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة، أن سفارة المملكة في بكين، تواصلت مع الجهات الصينية الرسمية للتأكد من سلامة أفراد الجالية الأردنية المتواجدة في مقاطعة قانسو الصينية التي ضربها الزلزال يوم أمس.
وقال القضاة إن السفارة الأردنية في بكين على تواصل مع مواطنة أردنية واحدة مقيمة في منطقة الزلزال ومسجلة على قوائم السفارة، وهي بصحة جيدة ولم تتعرض لأي أذىً نتيجة الزلزال.
وأضاف أن السلطات الصينية أكدت للسفارة عدم وجود أي أردني بين الإصابات المسجلة لديهم جراء الزلزال.
--(بترا)
ص خ/ ف م/ف ق
19/12/2023 16:54:41
MENAFN19122023000117011021ID1107629016
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