الخارجية: لا يوجد أردنيين بين المصابين بزلزال قانسو الصينية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 19كانون الأول (بترا)- أكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة، أن سفارة المملكة في بكين، تواصلت مع الجهات الصينية الرسمية للتأكد من سلامة أفراد الجالية الأردنية المتواجدة في مقاطعة قانسو الصينية التي ضربها الزلزال يوم أمس.

وقال القضاة إن السفارة الأردنية في بكين على تواصل مع مواطنة أردنية واحدة مقيمة في منطقة الزلزال ومسجلة على قوائم السفارة، وهي بصحة جيدة ولم تتعرض لأي أذىً نتيجة الزلزال.

وأضاف أن السلطات الصينية أكدت للسفارة عدم وجود أي أردني بين الإصابات المسجلة لديهم جراء الزلزال.

--(بترا)

ص خ/ ف م/ف ق

19/12/2023 16:54:41