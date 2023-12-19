البيئة النيابية تطلع على مخرجات مؤتمر كوب 28

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)-اطلعت لجنة البيئة والمناخ النيابية، برئاسة النائب علي الغزاوي، على مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 28" الذي عقد في دبي أخيرا.

وأكد الغزاوي، خلال الاجتماع الذي حضر جانبا منه النائب الاول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة، أهمية العمل الذي تقوم به وزارة البيئة، باعتبارها وزارة سيادية مرتبطة بالعديد من القطاعات، وجهودها خلال مشاركة الاردن بقيادة جلالة الملك بمؤتمر "كوب 28".

وأشار الغزاوي إلى أهمية ما جاء في كلمة الملك عبدالله الثاني خلال المؤتمر، والتي أكدت أن الدمار الذي خلفته الحرب يجعل التهديدات البيئية المتمثلة في ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي، أكثر خطورة.

وقال: إن وزارة البيئة على الطريق الصحيح، مؤكدًا جاهزية اللجنة لتقديم كافة سبل الدعم لتذليل جميع العقبات والتحديات التي قد تواجهها في العديد من المجالات.

وقال النائب المعايعة، بحضور النواب: هايل عياش، وتيسير كريشان، ومحمد العلاقمة، ودينا البشير، وفليحه خضير، ومحمد المحارمة، إن دول العالم بدأت بالنظر والاهتمام بمجال البيئة والتحول إلى الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية فتح المجال للمستثمرين الأردنيين، واتخاذ جميع الخطوات لتمكين المواطنين من التحول إلى الطاقة المتجددة.

من جهتهم، طالب النواب الحكومة بتقديم أشكال الدعم كافة، للانتقال إلى انتاج الطاقة المتجددة، مشيرين إلى أن الأشخاص الذين توجهوا إلى استخدام الطاقة هم من الطبقة العليا.

ودعوا إلى ضرورة استهداف المواطنين ذوي الطبقة المتوسطة والدخل المحدود من خلال دعمهم للتحول إلى استخدام الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية.

من جانبه، قال وزير البيئة معاوية الردايدة، إن الأردن يستضيف ثاني أعلى نسبة من اللاجئين في العالم بسبب الأزمات في المنطقة بشتى أنواعها، ما رفع عدد السكان بشكل أدى إلى العديد من التحديات التيب أثرت على نوعية الحياة وتبعاتها على البيئة.

وأشار إلى أن الأردن واحد من أكثر مناطق العالم تأثرا بتهديدات تغير المناخ، إذ يعاني من ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة و انخفاض هطول الأمطار، ما يسبب ضغطا شديدا على الموارد المحدودة أساسا بفعل الازدياد غير الطبيعي في النمو السكاني الناجم عن تدفق اللاجئين.

ولفت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أطلق مبادرة مترابطة المناخ و اللاجئين التي تقدم بها الأردن لإعطاء أولوية الدعم للدول المستضيفة التي تتحمل عبء التغير المناخي خلال قمة المناخ "كوب 27"، والتي تم دعمها من قبل 58 دولة، وهي مبادرة اردنية تم تقديمها للدول التي تمر بظروف مشابهة للاردن.

وبين أنه تم تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال المؤتمر

مشيرا

إلى أن أهم ما خرج به المؤتمر، هو التحول والانتقال من استخدام الوقود الاحفوري في أنظمة توليد الطاقة بطريقة منظمة وممنهجة، ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة وتوليدها.

وأكد أن الملف البيئي يتقاطع مع جميع القطاعات، وأن هنالك العديد من المشاريع الحقيقية التي تعمل عليها الوزارة، مشيرًا إلى أن الأردن هو بلد رائد في العمل المناخي.

--(بترا)





م ح/ف م/ف ق





19/12/2023 16:49:56