البنك الدولي: المسار الاقتصادي للأردن يظهر قدرة على الصمود بوجه التحديات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- أكد، البنك الدولي، أن المسار الاقتصادي للأردن يظهر قدرة على الصمود في وجه التحديات العالمية والمحلية، مستشهدا بنسبة النمو الاقتصادي البالغة 2.7 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي، مدفوعا بالنمو القوي في قطاع الخدمات وتعافي قطاع الزراعة.

وقال البنك في تقرير المرصد الأردني بعنوان: "بناء النجاح وكسر الحواجز: إطلاق القوة الاقتصادية للمرأة في الأردن"، إن الأردن يعمل في إطار استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي 2033، والاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025، على النهوض بإصلاحات مهمة لمضاعفة مشاركة المرأة بقوة العمل على مدى السنوات العشر المقبلة.

وتوقع التقرير أن يصل معدل النمو العام الحالي إلى 2.6 بالمئة، وانخفاض عجز الحساب الجاري والمالية العامة إلى 6.6 و5.2 بالمئة على التوالي، فيما تشير التقديرات إلى أن معدل التضخم سيتباطأ إلى حوالي 2.4بالمئة.

واشار الى انه مع مواصلة الأردن اجتياز أوضاع اقتصادية صعبة وصدمات مستمرة، يعتبر التركيز المستمر على إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمرأة عاملاً في غاية الأهمية في دعم مسار التنمية في الأردن على المدى الطويل.

المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، قال إنه من الضروري اتباع نهج شامل متعدد القطاعات لتسهيل دخول المرأة سوق العمل وبقائها فيه، ويشمل ذلك تهيئة بيئة تشريعية ممكنة ووضع سياسيات داعمة، والاستثمار في التعليم والمهارات التي تراعي احتياجات سوق العمل، إلى جانب تحسين سبل الحصول على خدمات جيدة لرعاية الطفل وشبكات نقل ومواصلات آمنة، وتوسيع نطاق الحصول على التمويل وممارسة ريادة الأعمال.

واوضح أن البنك الدولي ملتزم بدعم جهود الأردن لإطلاق الإمكانات الاقتصادية للمرأة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033.

واشار التقرير الى ان التراجع الكبير في معدل التضخم السنوي عام 2023، والانتعاش المستمر في عائدات السفر وانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأولية، ساهمت جميعها في معالجة اختلالات المالية العامة والحسابات الخارجية.

وبين أن السياسة النقدية تتسم بالحذر مع استمرار البنك المركزي الأردني في تشديد السياسة النقدية، ما يضع الأردن في مصاف البلدان القليلة في المنطقة ذات أسعار فائدة حقيقية إيجابية.

وأوضح أن ضبط أوضاع المالية العامة في المملكة يعتمد على زيادة الإيرادات المحلية، الأمر الذي أدى إلى خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض بسيط في الرصيد الأولي خلال الأشهر السبعة من عام 2023.

وقالت الخبيرة الاقتصادية الأولى البنك الدولي، الدكتورة هدى يوسف، إن الأردن تعامل بحرص لاجتياز أوقات عصيبة، لكن القيود الهيكلية المترسخة ما تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد.

وأضافت أن التحدي الرئيس الذي يواجه الأردن، ما زال هو إيجاد فرص العمل، إذ أن النمو الاقتصادي لم يُترجم بعد إلى زيادة في فرص عمل، لا سيما في القطاعات ذات الإنتاجية الأعلى.

وأشارت إلى أنه من الضروري وضع الدين العام على مسار تنازلي لضمان استدامة المالية العامة على المدى الطويل وتهيئة بيئة اقتصادية داعمة للأجيال القادمة.

--(بترا)

رش/ن ح/ف ق

19/12/2023 16:45:16