جلسة حوارية بجامعة اليرموك تعاين قصة صمود المرأة الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 19 كانون الأول (بترا)-رعت الشريفة نوفة بنت ناصر ، اليوم الثلاثاء ، فعاليات الجلسة الحوارية التي نظمتها جامعة اليرموك ، بعنوان "المرأة الفلسطينية.. قصة صمود".

وقالت الشريفة في كلمتها ، " عندما نتحدث عن قصص الصمود للمرأة على أرض فلسطين الحبيبة بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص، فإننا نتحدث بفخر واعتزاز عن المرأة الفلسطينية الغزاوية، باعتبارها أيقونة النضال والتحرر، التي رسمت جدارية النصر والكبرياء والصمود الوطني، ونقشت على بوابات غزة أسطورة النصر والمقاومة، ورفعت يافطات العودة والشموخ على أسوار القدس، وأوقدت بروحها المتشبثة بتراب الأرض قناديل الصمود والتضحية تحملها ملائكة غزة من أطفالها في الأجنة وفي بطون الأمهات " .

وأضافت أن الحديث عن قصص الصمود والإباء للمرأة الفلسطينية، يشعرنا بالفخر لأننا نتحدث عن تاج الفخار للقضية الفلسطينية، وهي الأم التي انجبت المناضلين والشهداء وربتهم على العزة والكرامة.

واستعرضت الشريفة صوراً لمجد المرأة الفلسطينية، صانعة الرجال، والثورة، والكفاح الوطني ، فكانت رمزا ونموذجا للعطاء والتضحية والفداء، مشيرة إلى ما تشكله المرأة الفلسطينية الغزاوية، من حالة غير مسبوقة، بصمودها على الأرض، لتضرب في عمقها جذور البقاء والنضال، لتحقيق النصر والحرية ، فهي المرابطة الصابرة، المؤمنة بعدالة قضيتها، مربية المجاهدين والأم الجبارة التي لا تذرف دموعها على فلذة كبدها بل تودعه بالزغاريد.

وأشارت إلى وقفة المرأة الأردنية مع شقيقتها في غزة، ودعم صمودها ، مؤكدة أن صوت جلالة الملكة رانيا العبدالله ما يزال مدويا في الضمير العالمي لوقف آلة الحرب الاجرامية، واقفة في خندق الحق مدافعة بقوة عن أهل غزة ، محذرة من استمرار العدوان وجرائمه البشعة ، مشيرة إلى مرافقة الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني لطاقم من القوات المسلحة في عملية الإنزال الجوي الخامس للمواد والمستلزمات الطبية العاجلة، ليستمر المستشفى بتوفير كل أنواع العلاج والمستلزمات اللازمة لعلاج أهل غزة.

من جهته، قال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، إن الجلسة تمتاز بمحاكاتها لجانب مُهم من جوانب الكفاح للشعب الفلسطيني، الذي كان للمرأة فيه حُضور لا يُمكنُ القَفز عَنه أو إنكاره، بوصفه جِهاد مُستمر منذ 75 عامًا من عمر النكبة الفلسطينية حتى اليوم.

وأشار مساد إلى ما يزخر به سجل الكفاح الوطني الفلسطيني من أسماء نساء خالدات تركهن بصماتهن الواضحة في مسيرة هذا النضال، عبر مشاركتهن الدؤوبة والفاعلة في مختلف الميادين، من أجل نيل كامل حقوقهن، وتعزيز مشاركتهن في صنع القرار، كما وأثبتت المرأة الفلسطينية حضورا مؤثرا في مشهد النضال الفلسطيني المشروع والوقوف في وجه الاحتلال.

ولفت إلى اعتزازنا كأردنيين بصمود المرأة الفلسطينية، والفخر بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني الذي قاد ويقود حراكًا سياسياً ودبلوماسياً وانسانياً مُكثفاً للضغط على اسرائيل لوقف الحرب على غزة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والإمدادات الغذائية بشكل مُستدام .

واشاد مساد بمواقف جلالة الملكة رانيا العبدالله، التي كانت جهودها ولقاءاتها امتدادا لجهود سَيد البلاد، وإشارة جلالتها للمعايير المزدوجة الصارخة في العالم والصمت الذي صمّ الآذان في وجه الحرب المستمرة على غزة، لافتا في ذات السياق، إلى جُهود سمو الأمير الحُسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد ومُتابعته وإشرافه المباشر على تأمين المساعدات الأردنية للقطاع.

وتضمنت الجلسة، عرض فيديو تناول تضحيات المرأة الفلسطينية، من إعداد طلبة الجالية الفلسطينية في قسم رعاية الطلبة الوافدين في عمادة شؤون الطلبة.

كما سردت كل من الطالبات رغد عزوم وديما أبو عبيد وسالي يوسف، من طالبات الجالية الفلسطينية في الجامعة، بعضا من قصص صمود ومقاومة المرأة الفلسطينية في غزة.

وافتتح على هامش الجلسة، معرض فني لرسومات عن غزة ومعاناة أهلها وما يتعرضون له من عدوان سافر.

-- (بترا )

أ غ / ف م/ف ق

19/12/2023 16:34:57