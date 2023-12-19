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إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

12/19/2023 2:37:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 19 كانون الأول (بترا)- أصيب 3 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن المواجهات اندلعت على المدخل الرئيسي للبلدة، حيث اطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز على المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي أسفل البطن، ومواطنين آخرين بجروح طفيفة بشظايا الرصاص.
وكانت قوات الاحتلال أجبرت أصحاب محلات تجارية عند مدخل بلدة عزون على إغلاقها، وأغلقت المدخل الرئيس للبلدة بالبوابة الحديدية، ما يضطر المواطنين إلى سلك طرق بديلة فرعية للوصول إلى أماكنهم المقصودة.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
19/12/2023 16:23:40

MENAFN19122023000117011021ID1107629010

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