إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 19 كانون الأول (بترا)- أصيب 3 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن المواجهات اندلعت على المدخل الرئيسي للبلدة، حيث اطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز على المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي أسفل البطن، ومواطنين آخرين بجروح طفيفة بشظايا الرصاص.
وكانت قوات الاحتلال أجبرت أصحاب محلات تجارية عند مدخل بلدة عزون على إغلاقها، وأغلقت المدخل الرئيس للبلدة بالبوابة الحديدية، ما يضطر المواطنين إلى سلك طرق بديلة فرعية للوصول إلى أماكنهم المقصودة.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
19/12/2023 16:23:40
MENAFN19122023000117011021ID1107629010
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